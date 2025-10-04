Prima pagină » Actualitate » Caz neobișnuit în Tunisia: Bărbat condamnat la moarte pentru postări pe Facebook considerate ofensatoare

Caz neobișnuit în Tunisia: Bărbat condamnat la moarte pentru postări pe Facebook considerate ofensatoare

04 oct. 2025, 07:15, Actualitate
Caz neobișnuit în Tunisia: Bărbat condamnat la moarte pentru postări pe Facebook considerate ofensatoare
foto ilustrativa: sursa foto: Hepta

Un tribunal din Tunisia a condamnat la moarte un bărbat în vârstă de 51 de ani, care a fost acuzat că l-a insultat pe președintele Kais Saied și a amenințat securitatea statului prin postări pe Facebook. Este vorba despre o premieră judiciară în țară, unde pedeapsa capitală nu a mai fost aplicată încă din anul 1991.

Un tribunal din Tunis a decis miercuri condamnarea la moarte a acestui bărbat de 51 de ani, pentru mai multe postări pe Facebook considerate ofensatoare la adresa președintelui Kais Saied.

Avocatul său a anunțat că inculpatul a fost găsit vinovat pentru trei capete de acuzare: tentativă de răsturnare a statului, insultarea președintelui și răspândirea de informații false online.

Judecătorii au susținut că mesajele publicate au incitat la violență și au încălcat codul penal tunisian, dar și controversata lege în ce privește criminalitatea cibernetică, Decretul 54, adoptat în anul 2022.

foto ilustrativa: sursa foto: Hepta

foto ilustrativa: sursa foto: Hepta

Bărbatul, aflat în arest preventiv din ianuarie 2024, are trei copii și este muncitor ocazional, suferind un handicap permanent după un accident de muncă.

Avocatul său, Oussama Bouthelja, l-a descris ca fiind vulnerabil social, cu educație limitată și fără o influență reală în mediul online.

Majoritatea postărilor erau copiate de pe alte pagini, iar unele nu au avut nicio reacție. În fața judecătorilor a spus intenția lui a fost atragă atenția asupra situației sale de viață dificile, nu provoace tulburări”, a explicat Bouthelja.

Cu toate că pedeapsa cu moartea rămâne prevăzută în legislația tunisiană, nicio execuție nu a mai avut loc în țară din anul 1991.

Acest caz marchează deci prima condamnare la moarte pentru conținut publicat online, notează Associated Press.

Decretul 54 a fost însă criticat dur de organizațiile pentru drepturile omului și de către jurnaliști, care îl consideră un instrument prin care autoritățile restrâng libertatea de exprimare.

