Ce nu au voie să facă proprietarii care stau la bloc posesori de căței și pisici. RISCĂ să fie sancționați

Proprietarii de câini, care nu îi supraveghează corespunzător în curțile și spațiile comune ale blocurilor, riscă amenzi drastice și conflicte cu vecinii, dacă nu respectă câteva reguli clare.

Câinii care aleargă liberi prin curțile comune, pe alei sau pe scările blocului pot provoca accidente, speria copii sau deteriora proprietăți. Astfel, se aplică sancțiuni dacă patrupedele sunt lăsate nesupravegheate în curțile și spațiile comune ale blocurilor.

În aceste situații, proprietarii animalelor sunt direct răspunzători, iar neglijența lor poate avea consecințe financiare și legale, precizează capital.ro.

Asociațiile de Proprietari recomandă ca animalele să fie ținute în lesă, ham sau cuști portabile atunci când se află în spațiile comune și să fie supravegheate constant.

Această măsură este o obligație legală care protejează atât proprietarii, cât și vecinii.

Mai mult, Asociațiile de Proprietari au dreptul să stabilească reguli suplimentare pentru conviețuirea în blocuri precum accesul cu animale în lift sau în locurile de joacă pentru copii.

Proprietarii de câini sunt direct răspunzători pentru animalele lor, atât în spațiile comune ale blocurilor, cât și în spațiile publice, iar aceștia pot fi obligați să plătească despăgubiri civile pentru prejudiciile provocate, pot primi sancțiuni contravenționale la sesizarea vecinilor sau a Asociațiilor de Proprietari.

În situațiile grave, pot răspunde penal dacă fapta cauzată de animal a fost din cauza neglijenței proprietarului.