Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă", din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva

Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva

Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva

Publicația Ziarul de Iași se întreabă dacă Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, ar fi avut dreptul să folosească în uz personal o mașină de peste 100.000 de euro cumpărată în leasing de firma tatălui. Consultând mai mult experți și analizând legislația în vigoare, jurnaliștii ZdI au arătat în ce condiții o astfel de ipoteză nu ar avea niciun fel de consecințe.

Robert Dâncă nu este implicat în niciun fel în societatea respectivă.

Cazurile aflate sub lupa ANAF

Pentru ca el să primească drept de a folosi o astfel de mașină, trebuiau întocmite mai multe acte între Robert Dâncă și managerul societății. Mai mult, în cazul în care firma își deduce și cheltuielile cu mașina, atunci situația se complică și mai mult.

Toate aceste cazuri ar putea ajunge în atenția ANAF.

Legislația este clară: numai în anumite condiții fiscale clare o mașină cumpărată pe firmă poate fi folosită și în interes personal! Ca să se evite problemele cu ANAF trebuiau întocmite acte clare și reglementat modul prin care Dâncă a primit autoturismul. De asemenea, era nevoie și de justificarea folosirii mașinii de lux.

În general, practica este simplă în astfel de cazuri: mașinile de lux utilizate de șefi de instituții sau politicieni, dar care nu apar în declarațiile de avere, sunt explicate ca fiind puse la dispoziție de firme. Această situație a readus în atenție o practică des întâlnită în mediul de afaceri, legată de utilizarea bunurilor deținute pe firme în scop profesional și personal.

Legislația fiscală prevede două situații în care se poate folosi un autoturism:  utilizare exclusiv economică sau utilizare mixtă. Există o diferență între cele două și este una foarte importantă. Dacă mașina e folosită doar pentru activitatea firmei, cheltuielile pot fi deduse integral, însă este necesară o documentare strictă. În schimb, dacă vorbim de utilizare mixtă, atunci apare deducerea limitată, plus tratamentul fiscal al utilizării personale ca beneficiu în natură.

Cum se pot deduce cheltuielile

„În practică, cea mai frecventă situație este utilizarea mixtă – atât în scop economic, cât și personal. În acest caz, legislația permite deducerea limitată la 50% pentru cheltuieli și TVA, fără obligația întocmirii unei foi de parcurs detaliate. În situația în care mașina este folosită în mod personal de către administrator sau angajați, utilizarea poate fi tratată ca beneficiu în natură și se impozitează conform legii”, a explicat Ana Maria Bostan, expert contabil.

Citește aici despre un alt exemplu, cel al șefului ITM Iași, Costel Grojdea, surprins în București la volanul unui Lamborghini Urus.

