Cine aduce Sfânta Lumină de la Ierusalim. „Nu am primit nicio informație legată de o eventuală problemă”

În pofida luptelor din Orientul Mijlociu, Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim și în 2026. Sâmbătă seară, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu, va oferi Sfânta Lumină delegaților eparhiilor BOR prezenți.

Ulterior, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor.

„Lucrurile rămân neschimbate”

În aceeași seară, în jurul orelor 19:00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Nu am primit nicio informație legată de vreo eventuală problemă”, a anunțat părintele consilier patriarhal Adrian Agachi.

Așadar, tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim va fi continuată și în acest an. Totuși, în cazul în care evenimentul nu va putea avea loc din alte motive, BOR are un plan de rezervă. La Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena” se va oferi Sfânta Lumină adusă în 2025. Aceasta a fost păstrată aici neîntrerupt, după cum a transmis Patriarhia Română.

„La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an. Ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută.

Într-o astfel de situație total nedorită și imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică «Sfinții Împărați Constantin și Elena», de pe Colina Bucuriei. Întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv”, a transmis Patriarhia.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată de Patriarhul Daniel în anul 2009.

Transport pe un traseu special pregătit de israelieni

Sfânta Lumină va ajunge în România pe un traseu special, dat fiind faptul că Israelul este încă în război. Chiar dacă s-a stabilit un armistițiu cu Iranul, autoritățile de la Tel Aviv continuă atacurile asupra Libanului.

Astfel, Sfânta Lumină va avea parte de un transport spre România în condiții excepționale, pe un culoar aerian special aprobat de autoritățile israeliene.

Într-o intervenție la Antena 3, Ioan Meiu a explicat că decizia a fost luată după consultări între Ministerul israelian de Externe și ambasadele statelor ortodoxe. Transportul va fi realizat în Sâmbăta Mare, cu plecare de pe Aeroportul Ben Gurion.

Accesul credincioșilor la slujbele de la Sfântul Mormânt va fi sever restricționat. De altfel, ceremoniile religioase vor avea loc doar în prezența clerului și a delegațiilor oficiale. Pelerinii nu au fost primiți nici la slujbele din Săptămâna Mare și nu intră în biserică nici la momentul când Sfânta Lumină coboară din cer.

Lumina Sfântă, un miracol al ortodoxiei

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei. Se întâmplă în fiecare an de Paștele ortodox, la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 și 14:30. Atunci, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care, în primele minute, nu frige.

Regulile sunt cât se poate de stricte. Sfântul Mormânt este inspectat încă din Vinerea Mare, imediat după Prohod. Cei care fac această verificare – pentru a nu exista nicio bănuială de înscenare – sunt polițiști civili, care nu sunt creștini. De obicei, aceștia sunt în număr de trei: un arab, un turc și un reprezentant al Statului Israel. Rolul lor este de a inspecta încăperea Sfântului Mormânt pentru a nu exista vreo sursă de foc. De asemenea, îi controlează corporal pe cei care vor pătrunde acolo în momentul ceremoniei religioase.

Apoi, la momentul potrivit, luminile se sting, ușa se sigilează, iar la intrare rămân gardienii să păzească Sfântul Mormânt.

După desfășurarea slujbei, Patriarhul Ierusalimului, îmbrăcat doar cu un stihar alb, cu epitrahil și brâu, se îndreaptă spre Sfântul Mormânt. La intrare, el este controlat de polițiști în prezența martorilor, care aparțin tuturor confesiunilor religioase.

Patriarhul desigilează intrarea în Mormânt și pătrunde în prima încăpere, în „Capela Îngerului”. Conform tradiției, este însoțit numai de un arab de religie islamică. Mai departe, patriarhul intră singur în încăperea propriu-zisă a Mormântului și îngenunchează în fața lespedei pe care a fost așezat trupul Mântuitorului Iisus Hristos.

Cum apare Sfânta Lumină

Ulterior, după rugăciune, cei prezenți în biserică văd cum o lumină precum un fulger vine prin cupola aflată deasupra Capelei Sfântului Mormânt. Pelerinii compară această lumină cu un glob care se împrăștie în mici bucăți. Această lumină ajunge până la lespedea Sfântului Mormânt, aprinzând, astfel, vata presărată deasupra.

Rolul patriarhului este de a lua în mâini această vată aprinsă, a o așeza în două cupe de aur și a se întoarce în „Capela Îngerului”.

Ulterior, patriarhul aprinde două mănunchiuri de câte 33 de lumânări, apoi iese și împarte lumina credincioșilor.

Aprinderea miraculoasă a Focului Sfânt reprezintă un ritual vechi de aproape 2.000 de ani care are loc în Sâmbata Mare, la Biserica Sfântului Mormânt.

Mărturii de-a lungul veacurilor

Mărturiile făcute de-a lungul veacurilor despre cum vine Sfânta Lumină pe Pământ sunt tulburătoare. Sfântul Narcis, episcop al Ierusalimului la sfârșitul secolului al II-lea, a oferit un exemplu într-o noapte de Paște. După ce s-a terminat uleiul din candelele Sfântului Mormânt, l-a înlocuit cu apă. Chiar și așa, spre uimirea mulțimilor, candelele au ars în continuare.

Mai târziu, în secolul al X-lea, un jurist arab, Ahmed ibn al-Kassa, face una din primele referiri la proprietățile miraculoase pe care le are Sfânta Lumină. „Deși e aprinsă, lumânarea nu te arde”.

În 1187, însuși sultanul Salah al-Din vine la Sfântul Mormânt, în Sâmbăta Mare, pentru a vedea minunea cu ochii lui. El a stins candelele cu mâna sa, dar acestea continuau să se aprindă. Evenimentul este scris în lucrarea „Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi”.

Ioan al VI-lea Cantacuzino scria și el despre acest miracol, în 1360. „În ceasul în care creștinii sunt adunați acolo, cântând imnul Învierii lui Hristos, o Lumină din Cer se pogoară și aprinde cele trei candele aflate la Mormântul Sfânt”.

În 1580, în timpul ocupației otomane a Ierusalimului, armenii bogați din oraș au plătit sultanului ca să oficieze slujba în locul Patriarhului grec Sofronie al IV-lea. Acesta a fost silit să rămână, împreună cu credincioșii, în afara Bisericii Învierii. În timp ce se rugau, săvârșind rânduiala obișnuită a slujbei, Sfânta Lumină a despicat o coloană de marmură de la intrare. Această coloană există și în prezent. Din acea crăpătură, toți au aprins lumânările.

Tounom, un muezin musulman, a văzut minunea și s-a convertit la ortodoxie. A fost ucis pe loc de ceilalți musulmani, fiind pomenit în calendarul ortodox ca sfânt mucenic.

