Prima pagină » Actualitate » Sfânta Lumină vine de la Ierusalim cu o cursă specială. Cum a obținut Patriarhia culoar de zbor în plin conflict în Orientul Mijlociu

Sfânta Lumină vine de la Ierusalim cu o cursă specială. Cum a obținut Patriarhia culoar de zbor în plin conflict în Orientul Mijlociu

Bianca Dogaru
Sfânta Lumină vine de la Ierusalim cu o cursă specială. Cum a obținut Patriarhia culoar de zbor în plin conflict în Orientul Mijlociu
Patriarhia Română confirmă aducerea Sfintei Lumini în țară sâmbătă, 11 aprilie 2026, după ce Ambasada României în Israel a obținut aprobări speciale de zbor de la autoritățile de la Tel Aviv.

Patriarhul Daniel oficiaza slujba de Inviere, la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România în Sâmbăta Mare, cu o cursă aeriană specială, după ce autoritățile române și israeliene au acordat aprobările necesare pentru organizarea transportului în condiții speciale, relatează agenția de știri a Patriarhiei Române, basilica.ro.

Potrivit reprezentantului Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu, precizează că delegația română are „undă verde” pentru acest culoar de zbor.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian. Vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv la București, cu Sfânta Lumină”, a declarat acesta.

Ceremonie cu restricții severe la Sfântul Mormânt

Anul acesta, ritualul de la Ierusalim suferă modificări majore din cauza măsurilor de securitate. Doar Patriarhul Teofil al III-lea coboară în Sfântul Mormânt, în timp ce accesul pelerinilor și al delegațiilor străine rămâne strict limitat. Autoritățile israeliene au interzis procesiunile religioase și adunările publice în Orașul Vechi, astfel că distribuirea luminii către avioanele speciale are loc sub supraveghere riguroasă.

Tradiția începută în anul 2009 continuă în România și în acest context dificil. Imediat după aterizarea la București, Sfânta Lumină pleacă spre toate eparhiile din țară, dar și către Republica Moldova. Patriarhul Daniel întâmpină delegația la Catedrala Patriarhală, de unde flacăra ajunge la credincioși pentru slujba de Înviere.

Monitorizarea situației din Israel

Deși planul de zbor este stabilit, oficialii români monitorizează evoluția conflictului din Orientul Mijlociu până în ultimul moment. Orice schimbare bruscă a situației militare din zonă poate afecta programul de sosire a delegației la București.

