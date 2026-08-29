Legislația din România stabilește clar cine poate fi chemat sub arme în cazul unui război sau al mobilizării. În timp de pace, serviciul militar nu este obligatoriu. Obligațiile militare pot fi activate doar în situații excepționale, precum mobilizarea, starea de război sau starea de asediu. În timp de pace, pentru majoritatea cetățenilor, relația cu sistemul militar se limitează la înscrierea în evidența militară. Iată mai jos cine poate fi mobilizat în caz de război, precum și ce arată legea.

Constituția României prevede că cetățenii au dreptul și obligația de a apăra țara. Articolul 55 stabilește acest principiu, iar legile speciale precizează condițiile concrete în care sunt îndeplinite obligațiile militare.

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Art. 55 – „Apărarea țării” prevede:

„(1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România.

(2) Condiţiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică.

(3) Cetăţenii pot fi încorporaţi de la vârsta de 20 de ani şi până la vârsta de 35 de ani, cu excepţia voluntarilor, în condiţiile legii organice”, se arată în Constituția României.

Legea nr. 446/2006 stabilește cine are obligații militare și în ce condiții poate fi chemat sub arme. În schimb, Legea nr. 395/2005 a suspendat serviciul militar obligatoriu pe timp de pace, începând cu 1 ianuarie 2007. România funcționează astfel pe baza militarilor profesioniști și a voluntariatului. De menționat faptul că serviciul militar obligatoriu nu a fost desființat, ci suspendat. Asta înseamnă că obligația există în continuare în lege, dar nu se aplică în timp de pace. Ea poate fi reactivată în situațiile prevăzute de lege.

Cine poate fi mobilizat în caz de război?

Potrivit Legii nr. 446/2006, cetățenii români, femei și bărbați, de la 18 ani pot avea obligații militare. În cazul unei mobilizări sau al unui război, chemarea poate ține și de pregătirea și specializarea necesare forțelor armate. În practică, sunt importante inclusiv competențele medicale, tehnice, de comunicații sau logistice.

Legea prevede trei forme de îndeplinire a serviciului militar, fiecare adresată unor categorii diferite de persoane. Avem următoarele date, potrivit legii:

Serviciul militar activ este îndeplinit de militarii profesioniști, de voluntari și de persoanele chemate și încorporate în situații speciale. În timp de pace, acesta este asigurat în principal de militarii profesioniști și rezerviștii voluntari. Serviciul militar în rezervă îi vizează pe rezerviști, adică persoanele care au beneficiat de pregătire militară sau sunt luate în evidență pentru acest scop. Rezerva reprezintă forța de personal care poate fi mobilizată la nevoie, fără ca persoanele respective să fie permanent în serviciu activ. Serviciul militar alternativ se adresează persoanelor care, din motive de conștiință sau religioase, nu pot presta serviciul militar cu arma. În locul acestuia, ele pot desfășura activități de utilitate publică, în condițiile stabilite de lege.

Vârsta nu reprezintă criteriul singular

În caz de mobilizare sau război, pot fi chemați încorporabilii apți, cu vârste între 20 și 35 de ani. De asemenea, sunt vizați rezerviștii, care beneficiază deja de pregătire militară. Rezerviștii sunt împărțiți în clase de vârstă, în funcție de categoria din care fac parte. Chemarea se face, în principiu, începând cu cei mai tineri, în funcție de nevoile forțelor armate. Astfel, autoritățile pot mobiliza personalul necesar fără a chema întreaga populație.

Vârsta nu este singurul criteriu. Contează și starea de sănătate, aptitudinea militară, specializarea și situația personală. Asta înseamnă că nu toți cei eligibili sunt chemați automat. Decizia depinde de prevederile legale și de necesitățile forțelor armate. Tinerii sunt luați în evidența militară în anul în care împlinesc 18 ani.

Legea prevede și categorii exceptate sau scutite de la serviciul militar. Printre acestea se numără persoanele declarate inapte medical, personalul religios și cele aflate în arest sau în detenție. Există și alte situații personale sau familiale prevăzute de lege (situații care țin de întreținerea familiei, de pildă), arată Infocons.ro.

Ce se întâmplă în cazul unui refuz?

Pe timp de pace, neprezentarea la evidența militară este contravenție și se sancționează cu amendă. În schimb, în timp de război sau stare de asediu, sustragerea de la serviciul militar prin falsuri, simularea unei boli sau alte metode poate fi pedepsită cu 2 până la 7 ani de închisoare. Legea sancționează și alte încălcări ale obligațiilor militare.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ