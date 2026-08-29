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Maia Sandu, acuzată că a cheltuit sute de mii de euro fără licitație pentru parada militară de la Chișinău. Care a fost valoarea contractului

Maia Sandu, acuzată că a cheltuit sute de mii de euro fără licitație pentru parada militară de la Chișinău. Care a fost valoarea contractului
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În pofida intenției de a „strânge cureaua”, guvernarea de la Chișinău a cheltuit în acest an cei mai mulți bani pentru organizarea evenimentului dedicat celor 35 de ani de independență: peste 9,8 milioane de lei moldovenești (echivalentul a peste 2,6 milioane de lei românești) pentru o singură zi, se arată într-un material publicat de RISE Moldova. La aceste evenimente au participat și liderii României și Ucrainei, președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. De menționat că anterior au existat controverse legate că guvernarea din țara vecină nu alocă suficienți bani pentru Ziua Limbii Române, sărbătorită pe 31 august.

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De la 25.000 de euro, la 500.000 de euro

În planul de achiziții pentru anul 2026, aprobat de fostul ministru al Culturii de la Chișinău, Cristian Jardan, pentru activitățile dedicate Zilei Independenței au fost prevăzute 500 de mii de lei moldovenești (echivalentul a peste 132 de mii de lei  românești). Fiind vorba despre un contract de mică valoare, oficialul urma să recurgă la negociere directă, fără licitație publică.

Foto: rise.md

La 30 iulie, cu mai puțin de o lună până la eveniment, Ministerul modifică însă planul de achiziții și majorează suma la 10 milioane de lei, echivalentul a circa 500 de mii de euro.

Foto: rise.md

Într-un răspuns pentru RISE Moldova, Ministerul Culturii explică: „Suma prevăzută inițial în Planul de achiziții pentru anul 2026 a fost estimată la etapa planificării necesarului de achiziții, anterior aprobării Programului național „Independența care ne unește. Moldova-35”.

Din raportul privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru semestrul întâi al anului 2026, precizează sursa citată, Ministerul Culturii a mai cheltuit 150 de mii de lei moldovenești (echivalentul a peste 132 de mii de lei  românești) pentru „Servicii de realizare a materialelor video pentru companiile naționale de promovare a evenimentului cultural Zilei Independenței Republicii Moldova”. Pentru aceste servicii a fost contractată Casa de Producție BR FILMS SRL, deținută de Roman Burlaca.

Foto: rise.md

Din nou, fără licitație publică

Deși contractul, în valoare de circa 500 de mii de euro, depășește pragul achizițiilor de mică valoare, Ministerul nu a organizat o licitație publică. În schimb, a ales procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP).

Instituția își justifică decizia prin „particularitățile tehnice și de creație ale serviciilor necesare organizării evenimentului” și organizarea acestuia „în regim de maximă urgență”, arată RISE. Asta în condițiile în care Ziua Independenței este marcată în fiecare an, la aceeași dată – 27 august.

Lucrările de instalare a scenei și anunțarea artiștilor au început înainte ca Ministerul Culturii să atribuie oficial contractul către Instituția Publică Organizația Concertistică și de Management Artistic Națională „Moldova Concert”, a cărei fondator este Ministerul Culturii.

Potrivit răspunsului Ministerului, ordinul de atribuire a fost semnat pe 25 august, cu doar două zile înainte de eveniment. Abia din acea dată, „Moldova Concert” devenea oficial „responsabilă de inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică aferente componentelor tehnică, artistică și logistică”.

Astfel, guvernarea a cheltuit pentru sărbătoarea din 27 august 9.864.843 de lei moldovenești (echivalentul a peste 2,6 milioane de lei românești) – aproximativ aceeași sumă ca acum doi ani, când banii au acoperit însă un program de concerte desfășurat pe parcursul a trei zile.

Foto: rise.md

Deși în 2019, când Maia Sandu ocupa funcția de prim-ministru, anunța reducerea bugetului de Ziua Independenței la sub un milion de lei moldovenești, în ultimii ani, guvernarea PAS a crescut cheltuielile: peste 4,5 milioane de lei moldovenești (echivalentul a circa 1,2 milioane de lei românești) în 2023, aproximativ 10 milioane de lei moldovenești (echivalentul a peste 2,6 milioane de lei românești) în 2024 și aproape 6 milioane în 2025, anunță ZDG.

Vasile Tofan: „Să mai tragem cureaua și noi ca stat, nu doar cetățenii”

La sfârșitul lunii iulie, Guvernul condus de Vasile Tofan a anunțat că ediția din acest an a concertului de Ziua Independenței va fi „mai modestă” decât în anii precedenți.

În același timp, festivitățile din 31 august vor fi reduse la „Marea Dictare Națională”, organizată în Piața Marii Adunări Naționale. Concertul dedicat Zilei Limbii Române a fost exclus din program pentru reducerea cheltuielilor. (Mai multe detalii AICI)

Foto: Facebook / Guvernul Republicii Moldova

Programul „Independența care ne unește. Moldova-35” cuprinde aproximativ 30 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care urmează să se desfășoare până la sfârșitul anului.

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