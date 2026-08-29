Un alt incident similar cu cel din 26 august a avut loc pe litoralul românesc. După ce două femei ar fi scos o dronă din mare, luând-o de aripi, în stațiunea Olimp, astăzi, o turistă ar fi scos din apă un alt fragment de dronă, apoi l-ar fi aruncat sub foișorul salvamarilor, la Eforie Nord. Salvamarii informează că astfel de elemente nu ar trebui atinse, ci raportate imediat către cel mai apropiat salvamar sau la 112.

O turistă ar fi observat acel fragment de dronă plutind în mare, în stațiunea Eforie Nord. Aceasta l-ar fi scos din apă și, ulterior, l-ar fi poziționat sub foișorul salvamarilor. Salvamarii au apelat la 112 pentru a raporta descoperirea de pe plajă, scrie antena3.ro.

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Anchetatorii au ridicat o bucată de dronă găsită în apă la Eforie Nord. Obiectul urmează să fie verificat pentru stabilirea originii și a modului în care a ajuns în mare. Până acum, nu există informații că drona ar fi avut materiale explozibile. Zona este foarte aglomerată, cu un grad de ocupare de aproximativ 95%.

Salvamarii din Eforie Nord îi avertizează pe turiști să nu atingă și nici să mute astfel de obiecte.

„În urmă cu puțin timp, valurile au adus la mal, pe plaja Gloria din Eforie Sud, un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112. Tot astăzi, un alt fragment suspect a fost găsit în apă, în zona Belona din Eforie Nord. Acesta a fost scos de o turistă din apă și preluat apoi de polițiști. Avem un apel important pentru toți turiștii: dacă observați în apă sau pe nisip obiecte, fragmente metalice ori componente pe care nu le recunoașteți, NU le atingeți, NU încercați să le mutați. Îndepărtați-vă și anunțați imediat cel mai apropiat salvamar sau sunați la 112. Curiozitatea nu merită niciun risc”, transmite Salvamar Eforie Nord, pe Facebook.

O dronă ar fi fost scoasă de 2 turiste din apă, în stațiunea Olimp

Drona găsită pe plaja din Olimp a fost detonată controlat de autorități. Obiectul fusese observat în apă la ora 06:15, iar incidentul a declanșat o alertă de securitate. Două turiste ar fi ignorat avertismentele și s-ar fi apropiat de fragmentele dronei. Cele două turiste ar fi intrat în apă înainte de sosirea autorităților și ar fi tras obiectul suspect spre mal. Drona se afla la doar câțiva metri de șezlonguri, iar un turist din Neamț a observat-o și a sunat la 112. Potrivit acestuia, femeile ar fi ignorat pericolul și ar fi mutat obiectul de aripi. Vezi AICI detaliile.

Sursă foto: Facebook – Salvamar Eforie Nord