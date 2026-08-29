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Emil Boc, decorat în Republica Moldova. Primarul Clujului a primit „Medalia Democrației”, cea mai înaltă distincție a Parlamentului de la Chișinău

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Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a primit „Medalia Democrației”, cea mai înaltă distincție acordată de Parlamentul Republicii Moldova. Decorația i-a fost înmânată de președintele Legislativului de la Chișinău, Igor Grosu, în cadrul festivalului Zilele Ungheniului, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat municipiului Ungheni și Republicii Moldova.

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Emil Boc, decorat pentru sprijinul acordat Ungheniului

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, i-a înmânat lui Emil Boc „Medalia Democrației”, în cadrul evenimentului organizat la Ungheni.

„Am înmânat primarului Cluj-Napoca, Emil Boc, cea mai înaltă distincție a Parlamentului – „Medalia Democrației” – în semn de apreciere a prieteniei și sprijinului constant pe care îl oferă Ungheniului și Republicii Moldova”, a transmis pe Facebook, liderul de la Chișinău.

Potrivit lui Igor Grosu, sprijinul oferit de municipiul Cluj-Napoca a contribuit la realizarea mai multor proiecte importante de infrastructură urbană în Ungheni.

Printre acestea se numără renovarea a două parcuri municipale și modernizarea transportului public.

Ce proiecte comune au avut Cluj-Napoca și Ungheni

Colaborarea dintre cele două administrații locale continuă și prin lucrările de amenajare și modernizare a falezei lacului Delia, un proiect prezentat ca fiind realizat în premieră pentru orașul Ungheni.

Emil Boc a participat la eveniment și a transmis un mesaj despre viitorul european al Republicii Moldova.

„Sper să ne revedem împreună acasă, în Uniunea Europeană, să construim pentru tinerii noștri cât mai multe oportunități și să le dăm toate motivele să rămână acasă și să se întoarcă acasă „, a transmis primarul Boc.

Emil Boc este cetățean de onoare al municipiului Ungheni

Distincția acordată acum vine după o altă recunoaștere primită de edilul Clujului în Republica Moldova.

Din 2023, Emil Boc este cetățean de onoare al municipiului Ungheni, titlu acordat pentru „contribuția impresionantă adusă la dezvoltarea municipiului Ungheni și la dezvoltarea unor relații cu adevărat de prietenie între Ungheni și Cluj-Napoca”.

Cluj-Napoca și Ungheni s-au înfrățit în 2016, iar în ultimii zece ani Primăria Cluj-Napoca a alocat peste 17 milioane de lei pentru susținerea unor proiecte de dezvoltare urbană în municipiul de peste Prut, potrivit datelor transmise de administrația locală din Ungheni și citate de publicația Agora.md.

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