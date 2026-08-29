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Mesajul lui George Simion după croaziera pe Dunăre cu membrii AUR. „Alegeri anticipate – singura șansă pentru stabilitate”

Mesajul lui George Simion după croaziera pe Dunăre cu membrii AUR.
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George Simion a transmis, sâmbătă, un mesaj după croaziera pe Dunăre la care a participat alături de membri și parlamentari AUR, reuniți în județul Mehedinți pentru ședința Consiliului Național de Conducere al formațiunii. Liderul AUR susține că alegerile anticipate reprezintă „singura șansă pentru stabilitate”.

„Alegeri anticipate – singura șansă pentru stabilitate (un guvern pentru patru ani și predictibilitate). Urmează REZOLUȚIA Consiliului Național de Conducere”, a scris Simion pe pagina sa de Facebook.

Membrii AUR s-au reunit în Mehedinți

Membrii și parlamentarii AUR s-au reunit, sâmbătă, în județul Mehedinți, unde are loc ședința Consiliului Național de Conducere al formațiunii.

Înaintea ședinței, reprezentanții formațiunii, printre care și George Simion, au făcut o croazieră pe Dunăre și au vizitat Cazanele Dunării și Chipul lui Decebal.

Mai mulți membri AUR au publicat pe rețelele de socializare imagini de pe ambarcațiunile care i-au dus spre Cazanele Dunării. Vezi AICI detalii.

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