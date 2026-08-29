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Rusia prelungește până la 30 septembrie interdicția privind exporturile de motorină

Rusia prelungește până la 30 septembrie interdicția privind exporturile de motorină
Vladimir Putin | Foto - Mediafax
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Moscova a decis să mențină restricțiile asupra exporturilor de motorină și ale altor tipuri de combustibili, invocând necesitatea stabilizării pieței interne.

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Interdicția trebuia să expire luni

Guvernul rus a anunțat sâmbătă că prelungește până la 30 septembrie interdicția privind exporturile anumitor tipuri de combustibili, inclusiv motorină.

Decizia a fost oficializată printr-un decret semnat de autorități și se aplică producătorilor ruși. Pe lângă motorină, restricțiile vizează și combustibilii marini și gazele petroliere de tip „gas oils”, utilizate în mai multe sectoare ale economiei și industriei.

Interdicția urma să expire luni, însă autoritățile au decis să o prelungească pentru încă o lună. Guvernul de la Moscova a explicat că măsura este necesară pentru protejarea pieței interne.

„Decizia a fost luată pentru a menține stabilitatea pieței interne a combustibililor”, a transmis guvernul rus într-un comunicat.

Restricția privind motorina nu este singura măsură adoptată de Rusia. Potrivit guvernului rus, o interdicție generală asupra exporturilor de combustibili rămâne în vigoare până la 31 ianuarie 2027.

Atacurile ucrainene au afectat aprovizionarea

Decizia Moscovei vine după ce atacurile ucrainene cu drone asupra infrastructurii petroliere au provocat o nouă penurie de combustibil în Rusia, mai gravă decât cea din luna mai.

Luni, a șaptea cea mai mare rafinărie de petrol din țară și-a oprit operațiunile în urma unui atac cu drone, potrivit unor surse din industrie citate de Reuters.

Guvernul rus se așteaptă la creșterea livrărilor de benzină pe piața internă, după ce mai multe rafinării au finalizat lucrările de reparații și au reluat producția. Până la remedierea situației, Rusia va importa inclusiv benzină care nu respectă standardele Euro-5, pentru a acoperi deficitul.

Potrivit vicepremierului Alexander Novak, situația este provocată atât de creșterea sezonieră a cererii, cât și de reparațiile neplanificate la rafinăriile afectate de atacuri și de reducerea producției de țiței.

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