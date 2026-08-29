Ilie Bolojan, întâlnire cu Emil Boc la Primăria Cluj-Napoca. Ce au discutat cei doi

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a întâlnit cu premierul demis Ilie Bolojan, la Primăria Cluj-Napoca. Discuțiile au vizat atât proiectele administrative și fondurile europene din PNRR, cât și teme politice de actualitate, susține Boc. Întâlnirea a avut loc după inaugurarea noului Centru de Patologie Cerebro-Vasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca.

Emil Boc: „Am discutat atât probleme administrative, cât și teme politice actuale”

Emil Boc a anunțat întâlnirea printr-o postare pe Facebook. La discuții au participat și Daniel Buda, europarlamentar și președintele PNL Cluj, precum și Mircea Abrudean, președintele Senatului.

„Întâlnire cu domnul Ilie Bolojan, prim-ministru și președinte PNL

Împreună cu colegii mei, Daniel Buda, europarlamentar, președintele PNL Cluj și Mircea Abrudean, președintele Senatului, senator de Cluj, am avut plăcerea să ne întâlnim la primărie cu domnul Ilie Bolojan.

Am discutat atât probleme administrative, inclusiv despre proiectele din PNRR, Clujul fiind un campion al absorbției acestor fonduri europene, cat și teme politice actuale.

Întâlnirea a avut loc după ceremonia dedicată finalizării construcției unui nou spital la Cluj, Centrul de patologie cerebro-vascularā și neurochirurgie”, a scris Boc.

Întâlnirea, după inaugurarea noului centru de neurochirurgie

Discuția dintre cei doi a avut loc după ceremonia dedicată finalizării construcției noului Centru de Neurochirurgie și Patologie Cerebro-Vasculară al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.

La eveniment a participat și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Proiectul are o valoare de 230,734 milioane de lei și a fost realizat cu finanțare prin PNRR, la care s-a adăugat o contribuție proprie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca de aproximativ 11,54 milioane de lei.