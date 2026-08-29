Prima pagină » Știri externe » Turcia îl convoacă pe ambasadorul Ucrainei după atacurile asupra unor nave în Marea Neagră

Turcia îl convoacă pe ambasadorul Ucrainei după atacurile asupra unor nave în Marea Neagră

Turcia îl convoacă pe ambasadorul Ucrainei după atacurile asupra unor nave în Marea Neagră
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul de Externe de la Ankara l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei în Turcia, după ce două nave operate de companii turcești au fost lovite în această săptămână în Marea Neagră. Autoritățile turce au cerut garanții pentru siguranța navigației și a navelor comerciale.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ankara cere protejarea navelor comerciale

Ambasadorul Ucrainei în Turcia, Naryman Djelialo, a fost convocat sâmbătă la Ministerul de Externe de la Ankara, unde oficialii turci i-au transmis îngrijorările legate de atacurile recente din Marea Neagră, relatează AFP.

„În cadrul întâlnirii, Turcia a avertizat asupra necesității absolute de a asigura siguranța oamenilor, a bunurilor, a navigației și a mediului în Marea Neagră”, a transmis Ministerul turc de Externe într-un comunicat.

Convocarea are loc după ce nava portcontainer Lider Bordo Mavi, operată de o companie turcă, a fost lovită miercuri în Marea Neagră, în timp ce se afla în largul coastelor orașului rusesc Tuapse.

A doua zi, o altă navă turcească, Lider Kocatepe, a fost vizată de o dronă în timp ce se deplasa pentru a-i veni în ajutor primei nave. Presa turcă a relatat că Lider Bordo Mavi a fost remorcată până în portul Samsun, din Turcia.

Atacurile asupra navelor s-au intensificat

Turcia cere în mod repetat oprirea atacurilor asupra navelor civile din Marea Neagră, în condițiile în care Rusia și Ucraina continuă să atace infrastructura și sursele de venituri ale celeilalte părți.

Navigația în Marea Neagră prezintă riscuri mai mari de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, însă atacurile asupra navelor comerciale s-au intensificat în ultima perioadă.

Mai multe nave comerciale turcești au fost lovite de drone despre care se crede că au fost lansate de Ucraina. La începutul acestei luni, trei membri ai echipajului navei de marfă Nadezhda au fost grav răniți după ce vasul a fost lovit de o dronă în apropierea portului rusesc Novorossiisk.

Turcia încearcă să mențină relațiile cu ambele tabere

Turcia păstrează relații atât cu Moscova, cât și cu Kievul și s-a poziționat în mod repetat ca mediator între cele două părți. Ankara nu a aplicat sancțiunile occidentale împotriva Rusiei, dar a vândut Ucrainei echipamente de apărare produse în Statele Unite.

În același timp, acordul de liber schimb dintre Turcia și Ucraina a fost ratificat de guvernul ucrainean în luna iulie. La începutul acestei luni, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a cerut oprirea atacurilor și a avertizat asupra riscurilor pentru transportul comercial.

„Atacă toate navele comerciale fără nicio distincție”, a declarat Fidan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Rusia prelungește până la 30 septembrie interdicția privind exporturile de motorină
20:59
Rusia prelungește până la 30 septembrie interdicția privind exporturile de motorină
CONTROVERSĂ Maia Sandu, acuzată că a cheltuit sute de mii de euro fără licitație pentru parada militară de la Chișinău. Care a fost valoarea contractului
20:25
Maia Sandu, acuzată că a cheltuit sute de mii de euro fără licitație pentru parada militară de la Chișinău. Care a fost valoarea contractului
FLASH NEWS „Panica de iarnă” lovește piața gazelor din Europa. Rezervele UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
20:10
„Panica de iarnă” lovește piața gazelor din Europa. Rezervele UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
ULTIMA ORĂ Ce au decis Putin și Lukașenko după întâlnirea de la Moscova. Rusia și Belarus consolidează „Statul Unional”, după vizita șefului CIA
19:06
Ce au decis Putin și Lukașenko după întâlnirea de la Moscova. Rusia și Belarus consolidează „Statul Unional”, după vizita șefului CIA
JUSTIȚIE Péter Magyar anunță procuroarea care va prelua marile anchete anticorupție. Este „piesa centrală” a ofensivei împotriva oligarhiei din Ungaria
18:13
Péter Magyar anunță procuroarea care va prelua marile anchete anticorupție. Este „piesa centrală” a ofensivei împotriva oligarhiei din Ungaria
FLASH NEWS Trump îl amenință pe noul premier al Marii Britanii cu privire la viitorul Insulelor Falkland. Ce urmărește președintele SUA
18:06
Trump îl amenință pe noul premier al Marii Britanii cu privire la viitorul Insulelor Falkland. Ce urmărește președintele SUA
Mediafax
„Panică de iarnă”. Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
Digi24
Singura situație în care Rusia ar folosi arme nucleare împotriva Occidentului: „Răspunsul ar veni imediat”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Adevarul
Povestea cuplului care a renunțat la oraș pentru o casă cu grădină și fântână: „Ne lipsea atmosfera cu care am crescut“
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Florin Dumitrescu, imagini rare din vila în care locuiește cu familia! Cum arată noua bucătărie a celebrului chef
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Un papirus carbonizat din Herculaneum a fost citit fără să fie desfăcut. Tehnologia care deschide biblioteca pierdută a Antichității
REACȚIE Mesajul lui George Simion după croaziera pe Dunăre cu membrii AUR. „Alegeri anticipate – singura șansă pentru stabilitate”
20:50
Mesajul lui George Simion după croaziera pe Dunăre cu membrii AUR. „Alegeri anticipate – singura șansă pentru stabilitate”
INCIDENT Fragmentul de dronă găsit pe plaja din Eforie Nord ar fi fost scos din apă de o turistă, apoi aruncat sub foișorul salvamarilor
20:44
Fragmentul de dronă găsit pe plaja din Eforie Nord ar fi fost scos din apă de o turistă, apoi aruncat sub foișorul salvamarilor
REACȚIE Emil Boc, decorat în Republica Moldova. Primarul Clujului a primit „Medalia Democrației”, cea mai înaltă distincție a Parlamentului de la Chișinău
20:22
Emil Boc, decorat în Republica Moldova. Primarul Clujului a primit „Medalia Democrației”, cea mai înaltă distincție a Parlamentului de la Chișinău
ENERGIE Ce înseamnă pentru România racordarea CET-urile din Constanța și Arad la Sistemul Energetic Național și ce se va întâmpla în sezonul rece
20:15
Ce înseamnă pentru România racordarea CET-urile din Constanța și Arad la Sistemul Energetic Național și ce se va întâmpla în sezonul rece
FLASH NEWS Victor Ponta, necruțător cu foștii susținători ai lui Nicușor Dan: „I-au mâncat mâncarea, i-au băut băutura și acum îl și înjură”
19:42
Victor Ponta, necruțător cu foștii susținători ai lui Nicușor Dan: „I-au mâncat mâncarea, i-au băut băutura și acum îl și înjură”
INEDIT SPP-istul lui Nicușor Dan, celebrul Ionuț, a fost prezent la BIAS. Cum a fost surprinsă „umbra” președintelui, în afara misiunii
19:39
SPP-istul lui Nicușor Dan, celebrul Ionuț, a fost prezent la BIAS. Cum a fost surprinsă „umbra” președintelui, în afara misiunii

Cele mai noi

Trimite acest link pe