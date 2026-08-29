Ministerul de Externe de la Ankara l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei în Turcia, după ce două nave operate de companii turcești au fost lovite în această săptămână în Marea Neagră. Autoritățile turce au cerut garanții pentru siguranța navigației și a navelor comerciale.

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ankara cere protejarea navelor comerciale

Ambasadorul Ucrainei în Turcia, Naryman Djelialo, a fost convocat sâmbătă la Ministerul de Externe de la Ankara, unde oficialii turci i-au transmis îngrijorările legate de atacurile recente din Marea Neagră, relatează AFP.

„În cadrul întâlnirii, Turcia a avertizat asupra necesității absolute de a asigura siguranța oamenilor, a bunurilor, a navigației și a mediului în Marea Neagră”, a transmis Ministerul turc de Externe într-un comunicat.

Convocarea are loc după ce nava portcontainer Lider Bordo Mavi, operată de o companie turcă, a fost lovită miercuri în Marea Neagră, în timp ce se afla în largul coastelor orașului rusesc Tuapse.

A doua zi, o altă navă turcească, Lider Kocatepe, a fost vizată de o dronă în timp ce se deplasa pentru a-i veni în ajutor primei nave. Presa turcă a relatat că Lider Bordo Mavi a fost remorcată până în portul Samsun, din Turcia.

Atacurile asupra navelor s-au intensificat

Turcia cere în mod repetat oprirea atacurilor asupra navelor civile din Marea Neagră, în condițiile în care Rusia și Ucraina continuă să atace infrastructura și sursele de venituri ale celeilalte părți.

Navigația în Marea Neagră prezintă riscuri mai mari de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, însă atacurile asupra navelor comerciale s-au intensificat în ultima perioadă.

Mai multe nave comerciale turcești au fost lovite de drone despre care se crede că au fost lansate de Ucraina. La începutul acestei luni, trei membri ai echipajului navei de marfă Nadezhda au fost grav răniți după ce vasul a fost lovit de o dronă în apropierea portului rusesc Novorossiisk.

Turcia încearcă să mențină relațiile cu ambele tabere

Turcia păstrează relații atât cu Moscova, cât și cu Kievul și s-a poziționat în mod repetat ca mediator între cele două părți. Ankara nu a aplicat sancțiunile occidentale împotriva Rusiei, dar a vândut Ucrainei echipamente de apărare produse în Statele Unite.

În același timp, acordul de liber schimb dintre Turcia și Ucraina a fost ratificat de guvernul ucrainean în luna iulie. La începutul acestei luni, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a cerut oprirea atacurilor și a avertizat asupra riscurilor pentru transportul comercial.