Polonia nu va prelungi după 31 august măsurile temporare prin care guvernul a încercat să țină sub control prețurile benzinei și motorinei. Ministrul Energiei spune că bugetul de stat nu mai are fondurile necesare pentru continuarea schemei.

Reducerea TVA și plafonarea prețurilor se încheie la sfârșitul lunii

Guvernul polonez a introdus pe 17 august un nou pachet de măsuri destinat reducerii prețurilor la carburanți pentru șoferii din întreaga țară.

Una dintre principalele măsuri a fost reducerea temporară a TVA pentru anumite tipuri de benzină și motorină, de la 23% la 8%. În plus, ministrul Energiei a primit posibilitatea de a stabili prețuri maxime zilnice pentru vânzarea cu amănuntul a carburanților.

Schema a fost introdusă pe fondul creșterii prețurilor globale la energie, alimentată de crize internaționale, inclusiv de conflictul din Orientul Mijlociu.

Măsurile sunt valabile până la 31 august și nu vor fi prelungite, a confirmat ministrul polonez al Energiei, Miłosz Motyka, pentru agenția de presă de stat PAP.

Motyka a declarat că menținerea plafonării până la sfârșitul lunii reprezintă limita până la care poate merge bugetul de stat.

„Păstrarea plafoanelor până la sfârșitul lunii este tot ceea ce a permis finanțarea de la bugetul de stat”, a spus ministrul.

Polonia a cheltuit deja aproximativ 5 miliarde de zloți

Actuala schemă este al doilea pachet de măsuri de acest tip adoptat de guvernul condus de premierul Donald Tusk.

Un program similar a fost aplicat între martie și iunie, iar cele două scheme au costat până acum aproximativ 5 miliarde de zloți, echivalentul a circa 1,15 miliarde de euro, potrivit ministrului Energiei.

Motyka a subliniat că aceste cheltuieli nu au fost prevăzute inițial în buget.

„Au fost cheltuieli neplanificate, care au pus presiune asupra bugetului de stat și au fost finanțate de noi toți”, a declarat el.

Prin urmare, începând din septembrie, șoferii polonezi nu vor mai beneficia de mecanismele temporare introduse în această lună pentru limitarea prețurilor la pompă.

Ministrul Energiei îl acuză pe președintele Karol Nawrocki

Decizia a generat și o dispută politică între guvern și președintele conservator Karol Nawrocki, adversar politic al administrației centriste conduse de Donald Tusk.

Miłosz Motyka l-a acuzat pe Nawrocki că a contribuit la blocarea finanțării schemei prin faptul că nu a promulgat o lege adoptată de parlament la începutul acestui an. Actul normativ prevedea introducerea unei taxe pe profiturile excepționale obținute de companiile din sectorul energetic.

În loc să promulge legea, Nawrocki a trimis-o în iulie Curții Constituționale pentru verificare.

Președintele a invocat îngrijorări legate de posibilitatea ca prevederile legii să încalce regulile constituționale privind aplicarea retroactivă a legislației.