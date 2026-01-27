Prima pagină » Actualitate » Salatele din supermarket, duse la laborator. De ce nu trebuie să crezi în promisiunile de pe ambalaj: „Bun de consum”

27 ian. 2026, 20:36, Actualitate
Salatele din supermarket, duse la laborator. De ce nu trebuie să crezi în promisiunile de pe ambalaj:
Pe toate ambalajele din supermarket este scris acelaşi lucru – acest produs este spălat şi gata de consum. Rezultatele din laborator arată cu totul şi cu totul altceva. O contaminare iniţială cu 100 de bacterii de salmonella creşte de 1.000 ori în numai 5 zile, citează Observator.

 „Avem o contaminare destul de mare cu bacterii din clasa enterobacteriaceelor. înseamnă de obicei o contaminare fecaloidă sau o contaminare prin sol. Nu există o valoare limită pentru salatele gata pregătite. Pentru un sandviș nu trebuie să avem mai mult de cinci enterobacterii pe gram.

Așadar, pe gramul de salată avem de o mie de ori mai mult decât limita pentru sandviș”, a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA.

„Este un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor. Contaminarea se face de la fermă la furculță. Adică atât în procesul de culegere, manipulare, lipsa de igiena a celor care manipulează, dar sigur și existeța unor insecte și animale, păsări, care pot contamina salatele. Recunosc că și eu am căzut în această capcană, am zis că e foarte bine că poate păstrează savoarea salatei și am zis sa nu le mai spăl”, a declarat Anca Hâncu, medic nutriţionist.

Salata la pungă, cultură de bacterii

Specialiştii din toată lumea spun că ar fi bine să evităm salata la pungă. S-au făcut cercetări care arată că mediul umed, combinat cu nutrienţii din frunzele tocate, crează condiţiile perfecte pentru dezvoltarea bacteriilor. Efectul e intensificat chiar de sucurile care ies în mod natural din frunzele de salată. În felul ăsta, o contaminare iniţială cu 100 de bacterii de salmonella, de exemplu, creşte de o mie de ori în numai 5 zile.

Aceste bacterii pot fi foarte periculoase. Ca simptomatologie avem de la febra, crampe, dureri abdominale, diaree, mergand pana la bacteriemie, septicemie, insuficienta renala si in cazul listeriozei pana la deces”, a declarat Anca Hâncu, medic nutriţionist. Greu de crezut că o banală salată ar putea să te trimită de urgenţă la camera de gardă.

Atenție la data de expirare și spălare

„Recomandarea este ca, chiar dacă pe pungă scrie că salata este spălată, să o spălăm din nou. Și să nu o spălăm într-o baie de apă, în care nu facem decât să împrăștiem de pe o frunză contaminată bacteriile pe toată salata, ci sub jet de apă, într-o strecurătoare, cât mai bine și cât mai mult”, a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA.

„Să fim atenți la pungă la data de expirare, a expirat gata, dacă punga este umflată înseamnă că în acel mediu s-au dezvoltat bacterii, nu o mai cumpărăm din start, am deschis punga chiar dacă scrie că nu mai trebuie spălat, o spălăm cu jet de apă.

Nu punem într-un castron și înmuiem acolo salata, spălăm în sită cu jet de apă. După aceea se mai recomandă ca ustensilele pe care le folosim să fie diferite de ustensilele pentru carne, friptură, ouă sau alte alimente”, ne sătuiește Anca Hâncu, medic nutriţionist.

