Salată orientală de Post. O rețetă pe care este imposibil să o ratați

Credincioșii sunt deja în Postul Crăciunului. Provocarea vine la găsirea unor preparate noi, având în vedere că restricțiile alimentare nu sunt tocmai puține. O rețetă clasică este cea de salata orientală care, chiar și fără ingrediente de origine animală, adaptată pentru post, reușește să își păstreze aromele tradiționale.

De ce ingrediente ai nevoie pentru salata orientală de post

Varianta de pot păstrează ingredientele unei salate orientale clasice fără, bineînțeles, ingredientele de origine animală. În acest caz este vorba despre ouă.

Ingrediente:

Cartofi, cantitatea diferă în funcție de numărul de porții pregătite;

Castraveți murați în oțet;

Ceapă roșie (sau albă, după preferință);

Măsline negre;

Pătrunjel proaspăt;

Sare;

Piper;

Pentru sos:

Ulei de măsline sau de floarea-soarelui;

Muștar.

Cum se prepară salata orientală de post

Se începe prin spălarea cartofilor și punerea acestora într-o oală, la fiert, cu puțină sare. Cât timp se fierb cartofii, se toacă mărunt castraveții și ceapa se toacă mărunt.

Cartofii sunt suficient de fierți abia atunci când o furculiță poate fi băgată cu ușurință în ei. Atunci, se scot din apă și se lasă preț de câteva minute la răcit. Se curăță coaja, se taie în bucăți mai mari și se pun într-un bol încăpător.