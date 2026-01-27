Prima pagină » Știri externe » CIA devine „mâna invizibilă” a lui Trump în America de Sud. Noua realitate din Caracas: SUA vor să stabilească o prezență permanentă în Venezuela

27 ian. 2026, 20:04, Știri externe
Statele Unite vor să stabilească o prezență militară permanentă a CIA în Venezuela pentru a coordona tranziția politică după înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro, anunță CNN. În urma capturării lui Maduro, CIA își îndreaptă acum atenția către exercitarea discretă a influenței americane din interiorul granițelor Venezuelei.

CIA, element central în procesul de reconstrucție al Venezuelei

Administrația Trump intenționează să folosească CIA drept element central pentru procesul de „reintrare” în Venezuela, din cauza situației instabile de securitate care limitează, pentru moment, activitatea diplomatică a Departamentului de Stat. În prezent, CIA evaluează performanța noului guvern interimar condus de Delcy Rodríguez . O analiză clasificată a agenției de informații americane a concluzionat anterior că loialiștii regimului sunt cei mai potriviți pentru a menține stabilitatea pe termen scurt, o decizie care a influențat susținerea SUA pentru Rodríguez în detrimentul liderilor opoziției.

„Statul plantează steagul, dar CIA este de fapt cea care influențează”, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu procesul de planificare, menționând că obiectivele pe termen scurt ale agenției includ pregătirea terenului pentru eforturi diplomatice, inclusiv construirea de relații cu localnicii, și asigurarea securității.

Directorul CIA, primul oficial american care a vizitat Venezuela după capturarea lui Maduro

Agenții CIA vor fi responsabili de informarea oficialilor venezueleni cu privire la activitățile adversarilor SUA, precum China, Rusia și Iran, în regiune. Directorul CIA, John Ratcliffe, a fost primul oficial de rang înalt al administrației Trump care s-a deplasat în Venezuela pentru a discuta cu președinta interimară Delcy Rodríguez la Caracas pe 16 ianuarie pentru a discuta detaliile cooperării.

Delcy Rodríguez , președintele interimar al Venezuelei, și John Ratcliffe, directorul CIA

O parte din mesajul lui Ratcliffe către noua conducere venezueleană în timpul călătoriei sale a fost: „Venezuela nu mai poate fi un refugiu sigur pentru adversarii Americii”.

SUA are un plan în trei etape pentru Venezuela

SUA urmăresc un plan în trei etape, coordonat de secretarul de stat Marco Rubio, care include supravegherea redresării țării și controlul resurselor energetice. Trump a indicat că accesul la petrolul venezuelean este o motivație majoră, veniturile urmând să fie folosite pentru reconstrucția Venezuelei și despăgubirea SUA.

Decizia administrației de a o susține pe Rodríguez în detrimentul liderei opoziției, Maria Machado, a fost, de asemenea, bazată pe o analiză clasificată a CIA privind impactul încetării mandatului de președinte al lui Maduro și implicațiile pe termen scurt ale unei posibile înlăturări a acestuia, a relatat CNN.

Are Trump obiective clare pentru Venezuela?

Cu toate acestea, oficialii americani implicați în discuțiile de planificare așteaptă ca administrația Trump să își articuleze clar obiectivele misiunii CIA, au declarat surse familiare cu situația, în ciuda afirmației președintelui american că Statele Unite vor „conduce” Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro. Prin urmare, planurile pe termen lung ale Washingtonului pentru Venezuela rămân neclare, inclusiv calendarul pentru redeschiderea ambasadei SUA la Caracas.

