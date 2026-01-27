Prima pagină » Actualitate » Alin Tișe, primul lider PNL care îl înfruntă pe premierul Bolojan pentru atacul la Justiție: „Ocupați-vă de hoția adevărată! 85 de milioane de euro pe an sunt comisioanele a 2-3 băieți deștepți din energie”

Bianca Dogaru
27 ian. 2026, 20:16, Actualitate
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, reacționează dur la intenția Guvernului Bolojan de a reduce salariile și pensiile magistraților și avertizează că Justiția este pusă sub presiune politică. 

Liderul PNL susține că magistrații sunt transformați în țapi ispășitori într-un joc politic periculos, care riscă să submineze statul de drept.

„Susțin magistrații. Susțin Justiția. Nu susțin reducerea salariilor și pensiilor magistraților! Și asta pentru că susțin democrația și statul de drept. Nu permiteți nimănui să vă decredibilizeze. Nu acceptați să fiți transformați în țap ispășitor într-un joc cinic de subjugare a statului de drept.”

Tișe avertizează că atacarea puterii judecătorești urmează un tipar deja cunoscut, în care instituțiile statului sunt slăbite una câte una.

„Astăzi, ținta este justiția – ultima putere constituțională care mai ține statul în picioare. Toate celelalte au fost slăbite intenționat, golite de autoritate, lăsate fără forță reală. Acum se încearcă același lucru cu puterea judecătorească. Nu intrați în această falsă luptă: putere politică versus putere judecătorească. Este o capcană.”

În mesajul său, Tișe respinge ideea reducerii veniturilor magistraților și afirmă că o justiție slab plătită nu poate fi independentă.

„Justiția fără salarii bune este un stat fără un picior. O democrație fără o justiție puternică este o democrație fără viitor.”

Tișe susține că banii invocați în cazul pensiilor magistraților sunt infimi comparativ cu pierderile din energie.

„Știți cât costă pensiile magistraților? Aproximativ 85 de milioane de euro pe an. Știți ce reprezintă această sumă în realitate? „Comisioanele” a doi-trei băieți deștepți din energie. Atât! Nimic mai mult. Doar din stoparea hoției din energie, această sumă ar fi acoperită și depășită. Ca să nu mai vorbim de jaful din companiile de stat și din regiile falimentare.”

În final, Tișe transmite un mesaj ferm către Guvern și cere stoparea atacurilor la adresa Justiției.

„Lăsați salariile și pensiile magistraților în pace. Ocupați-vă de hoția adevărată. De sistemele parazitare. De cei care sug statul de 30 de ani. Abia după ce statul face ordine aici putem vorbi despre un stat adevărat.”

