O româncă a lăsat contabilitatea dintr-un spital românesc pentru munca în agricultură, în Spania. De ce a făcut această alegere

27 ian. 2026, 21:50, Actualitate
Angela Mihaela Chirobocea

Contabila Chirobocea, o româncă de 51 de ani, trăiește de cinci ani în provincia autonomă Extremadura din vestul Spaniei, locul de unde au plecat de foame conchistadorii Pissaro și Cortez spre Americi, si unde muncește ca zilieră sezonieră în agricultură. Angela a povestit pentru publicația Hoy cum a lăsat în urmă o carieră de 17 ani în contabilitate într-un spital din România pentru a-și construi o nouă viață în Spania.

„Locuiam în Călărași și am venit inițial temporar, să am grijă de nepotul meu, pentru că fiica mea și soțul ei lucrau pe câmp, iar copilul era foarte mic. După aceea, eu și soțul meu ne-am căutat de lucru și iată că suntem aici de cinci ani. Adevărul este că îmi place mult Spania și, deocamdată, nu am de gând să mă întorc”, a declarat Angela pentru publicația citată.

În România, femeia a lucrat timp de 17 ani într-un spital specializat în boli pulmonare, fiind responsabilă de contabilitate.

„Am studiat cinci ani contabilitate financiară la universitate și am lucrat și în mai multe companii private. De fapt, mi-am lăsat serviciul din spital ca să vin să am grijă de nepotul meu”, a povestit ea.

Întrebată dacă regretă decizia de a-și schimba complet cariera, Angela răspunde ferm:

„Salariile din România nu se compară cu cele de aici. Câștigam aproximativ 300 de euro pe lună cu un post care presupunea multă responsabilitate. Iar mama mea, după 45 de ani de muncă, are o pensie de doar 200 de euro. Aici, lucrând pe câmp, câștig mult mai mult, iar munca este simplă și nu îmi creează probleme”.

Viață la Extremadura

În Spania, românca a avut diverse locuri de muncă, iar în prezent lucrează în agricultură.

„Nu am probleme să fac orice muncă. Am avut grijă de bătrâni, de copii, am făcut curățenie și am lucrat chiar și șase luni la primărie. Dar cel mai mult îmi place să lucrez pe câmp. Anul acesta am început în aprilie cu rărirea florilor pomilor fructiferi, apoi cu rărirea fructelor. Acum suntem la culesul nectarinelor, piersicilor și perelor. Vom fi ocupați până la jumătatea lui septembrie”, a mai spus ea.

Deși temperaturile ridicate și țânțarii sunt provocări constante, Angela le tratează cu optimism:

„Nu e mare diferență de temperatură față de țara mea. Și pentru țânțari există multe produse. Îmi pun mâneci lungi, iar când ajung acasă fac un duș și uit tot ce s-a întâmplat pe câmp”. Angela Mihaela Chirobocea spune că nu s-a confruntat niciodată cu discriminare în Spania.

„Extremadura este un loc cu oameni cu suflet mare. Vorbesc cu toată lumea, mă înțeleg bine cu vecinii și am mulți prieteni aici. Noi doar vrem să muncim, iar când oamenii văd că ești corect, nu sunt probleme. Când am sosit, nu știam niciun cuvânt în spaniolă, dar am învățat repede pentru că am vrut să mă integrez”, a adăugat ea.

