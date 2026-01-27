Prima pagină » Actualitate » Primarul Ciucu strânge șurubul. Amenda STB, în 2026. Cât te costă să urci în autobuz sau tramvai fără bilet în București

Primarul Ciucu strânge șurubul. Amenda STB, în 2026. Cât te costă să urci în autobuz sau tramvai fără bilet în București

27 ian. 2026, 19:48
Primarul Ciucu strânge șurubul. Amenda STB, în 2026. Cât te costă să urci în autobuz sau tramvai fără bilet în București

Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, vrea să majoreze tarifele pentru transportul în comun, iar acest lucru ar putea avea drept consecință creșterea numărului de persoane care să încerce să călătorească fraudulos. Pentru a contracara acest efect, autoritățile au de gând să majoreze și amenzile, conform Romania TV.

Proiectul de hotărâre care urmează să fie discutat la Consiliul General al Municipiului București pe 29 ianuarie prevede creșteri importante ale tarifelor pentru biletele și abonamentele STB, dar și un cuantum mai mare pentru amenda aplicată călătorilor fără bilet.

Conform documentului propus, prețul unei călătorii metropolitane cu STB ar urma să crească de la 3 lei la 5 lei, o majorare de aproximativ 66%. Același proiect include și tarife noi pentru titlurile multiple sau abonamentele pe timp determinat: două călătorii/90 minute ar urma să coste 10 lei, zece călătorii 40 de lei, iar abonamentul metropolitan de 24 de ore ar crește la 14 lei față de 8 lei în prezent.

Abonamentele pe perioade mai lungi vor fi și ele majorate, astfel:

  • Abonament 72 ore – 30 lei
  • Abonament 7 zile – 45 lei
  • Abonament lunar – 100 lei
  • Abonament redus cu 50% (1 lună) – 50 lei
  • Abonament 6 luni – 500 lei
  • Abonament 12 luni – 900 lei

Tarifele pentru călătoriile care combină mijloacele STB cu metroul sunt, de asemenea, vizate pentru ajustare în proiect.

Când va intra în vigoare amenda majorată

Documentul de proiect prevede majorarea amenzii care ar urma să fie aplicate celor prinși fără bilet la 200 de lei, potrivit Mediafax. În prezent, aceasta este 50 de lei. Acest nivel de amendă este conceput pentru a descuraja fenomenul călătoriilor neplătite, în contextul în care transportul public se confruntă cu pierderi financiare și nevoie de fonduri pentru funcționare și modernizare.

Dacă va fi aprobat, noile tarife și sancțiuni vor intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și notificările oficiale către STB.

Pentru cei care folosesc zilnic transportul în comun, schimbările în tarife și sancțiuni pot însemna costuri semnificativ mai mari pe termen lung, dar și un risc financiar mai mare.

