Premierul Greciei reacționează la accidentul din România, unde au murit 7 turiști greci: „Sunt șocat”

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a reacționat – printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook – după accidentul grav din România, în care au murit șapte turiști greci, care erau microbiști.

„Profund șocat, am fost informat de tragicul accident din România care a luat viața a șapte 7 tineri conaționali. Guvernul grec și ambasada noastră sunt în cooperare directă cu autoritățile locale, oferind tot sprijinul posibil. În aceste vremuri grele, alături de toate grecoaicele și toate grecele, exprim sincere condoleanțe rudelor victimelor și «familiei» PAOK. Cu speranța că răniții își vor reveni rapid, gândurile noastre sunt alături de ei”, a scris prim-ministrul elen.

Un grav accident rutier s-a produs marți după-amiază, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș, în coliziune au fost implicate mai multe vehicule, iar șapte persoane au murit și alte trei au fost rănite.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, „un microbuz, în care se aflau 10 persoane, se deplasa dinspre Caransebeș spre Lugoj, când a intrat în depășire. În momentul în care a încercat să intre înapoi pe sensul său de mers, a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație”.

Microbuzul, cu o capacitate de 8+1 locuri, venea din Grecia și se îndrepta spre Franța, transportând cetățeni greci spre un meci de fotbal din Lyon, aceștia fiind suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani).

La un moment dat, însă, autovehiculul a intrat în depășire, după care a încercat să pătrundă înapoi pe banda sa de mers, dar a acroșat o cisternă care circula regulamentar, după care microbuzul a fost proiectat pe sensul opus de mers unde s-a ciocnit cu un TIR.

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat la Digi24 că cisterna implicată în carambol era încărcată cu alcool și că, din fericire, nu a luat foc. Acesta a mai precizat că două elicoptere SMURD erau disponibile, însă nu au putut decola din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

