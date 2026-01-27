Prima pagină » Actualitate » Premierul Greciei reacționează la accidentul din România, unde au murit 7 turiști greci: „Sunt șocat”

Premierul Greciei reacționează la accidentul din România, unde au murit 7 turiști greci: „Sunt șocat”

27 ian. 2026, 19:41, Actualitate
Premierul Greciei reacționează la accidentul din România, unde au murit 7 turiști greci: „Sunt șocat”
Galerie Foto 3
Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a reacționat – printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook – după accidentul grav din România, în care au murit șapte turiști greci, care erau microbiști.

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis / FOTO – Facebook

„Profund șocat, am fost informat de tragicul accident din România care a luat viața a șapte 7 tineri conaționali. Guvernul grec și ambasada noastră sunt în cooperare directă cu autoritățile locale, oferind tot sprijinul posibil. În aceste vremuri grele, alături de toate grecoaicele și toate grecele, exprim sincere condoleanțe rudelor victimelor și «familiei» PAOK. Cu speranța că răniții își vor reveni rapid, gândurile noastre sunt alături de ei”, a scris prim-ministrul elen.

Captură – Facebook

Un grav accident rutier s-a produs marți după-amiază, pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș, în coliziune au fost implicate mai multe vehicule, iar șapte persoane au murit și alte trei au fost rănite.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, „un microbuz, în care se aflau 10 persoane, se deplasa dinspre Caransebeș spre Lugoj, când a intrat în depășire. În momentul în care a încercat să intre înapoi pe sensul său de mers, a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație”.

Microbuzul, cu o capacitate de 8+1 locuri, venea din Grecia și se îndrepta spre Franța, transportând cetățeni greci spre un meci de fotbal din Lyon, aceștia fiind suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani).

La un moment dat, însă, autovehiculul a intrat în depășire, după care a încercat să pătrundă înapoi pe banda sa de mers, dar a acroșat o cisternă care circula regulamentar, după care microbuzul a fost proiectat pe sensul opus de mers unde s-a ciocnit cu un TIR.

FOTO – Captură video

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat la Digi24 că cisterna implicată în carambol era încărcată cu alcool și că, din fericire, nu a luat foc. Acesta a mai precizat că două elicoptere SMURD erau disponibile, însă nu au putut decola din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Autorul mai recomandă:

Accident grav pe DN 7 soldat cu un mort și patru răniți, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent. Trafic îngreunat în zona Seaca

O utilitară cu butelii s-a răsturnat pe Șoseaua Fundeni, în sectorul 2. În cădere, a acroșat și o motocicletă pe care se aflau două persoane

Accident grav în județul Sibiu: șapte victime, una în stare gravă. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Primarul Ciucu strânge șurubul. Amenda STB, în 2026. Cât te costă să urci în autobuz sau tramvai fără bilet în București
19:48
Primarul Ciucu strânge șurubul. Amenda STB, în 2026. Cât te costă să urci în autobuz sau tramvai fără bilet în București
EVENIMENT Numărătoarea inversă a fost dată înainte. Tic-Tac, 85 de secunde până la apocalipsa de la miezul nopții
19:03
Numărătoarea inversă a fost dată înainte. Tic-Tac, 85 de secunde până la apocalipsa de la miezul nopții
INEDIT Un muncitor a fost plătit din greșeală cu 330 de salarii. După trei zile a dispărut, iar instanța i-a dat dreptul să păstreze banii
18:08
Un muncitor a fost plătit din greșeală cu 330 de salarii. După trei zile a dispărut, iar instanța i-a dat dreptul să păstreze banii
ACCIDENT Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”
17:49
Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”
ACTUALITATE Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
17:11
Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
MEDIU Garda de Mediu anunță că în 2025 au fost aplicate amenzi în valoare de 163 milioane lei. Mai puține controale decât de 2024
16:59
Garda de Mediu anunță că în 2025 au fost aplicate amenzi în valoare de 163 milioane lei. Mai puține controale decât de 2024
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
BREAKING | Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Srinivasa Ramanujan, povestea celui mai neobișnuit geniu al matematicii. A imaginat mii de formule și a uimit Cambridge
DECIZIE Maia Sandu vrea să reglementeze libertatea de exprimare și spațiul digital
19:40
Maia Sandu vrea să reglementeze libertatea de exprimare și spațiul digital
FLASH NEWS Parchetul European anchetează o fraudă cu fonduri europene în Vrancea. Banii ar fi trebuit să meargă către tinerii defavorizați
19:18
Parchetul European anchetează o fraudă cu fonduri europene în Vrancea. Banii ar fi trebuit să meargă către tinerii defavorizați
EXCLUSIV De ce s-a rupt România de partenerul strategic SUA? Crin Antonescu: ”Diplomație, servicii, Nicușor Dan aparțin unei structuri europene”
18:12
De ce s-a rupt România de partenerul strategic SUA? Crin Antonescu: ”Diplomație, servicii, Nicușor Dan aparțin unei structuri europene”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:08
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
CONTROVERSĂ O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
18:04
O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
EXCLUSIV Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
17:41
Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”

Cele mai noi

Trimite acest link pe