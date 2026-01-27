Nouă orașe europene au intrat în competiție pentru găzduirea sediului noii Autorități Vamale a Uniunii Europene (EUCA), o instituție strategică menită să reformeze uniunea vamală europeană până în anul 2028, arată Politico.

Fondată în 1968, uniunea vamală a fost una dintre primele realizări ale Uniunii Europene. Aceasta a dus la eliminarea taxelor vamale pentru mărfurile care circulă între țările membre și înlocuirea acestora cu un sistem tarifar unic pentru importurile din afara UE. Cu toate acestea, până în prezent, uniunea vamală a fost prost întreținută. 27 de agenții naționale vamale își suprapun activitatea și utilizează profiluri de risc diferite pentru gestionarea mărfurilor suspecte, cum ar fi jucăriile nesigure din China sau drogurile ilegale.

UE vrea o agenție vamală integrată

Acest impediment urmează să fie rezolvat prin crearea unei noi Agenții Vamale a Uniunii Europene (EUCA), care are menirea de a revizui legislația vamală a blocului comunitar. În prezent, Bruxelles-ul trebuie să aleagă un oraș care să găzduiască centrul EUCA și cei 250 de funcționari ai săi, a căror sarcină principală va fi supravegherea unui centru imens de date pentru schimbul de informații despre transporturile de intrare și ieșire.

Între timp, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor din cadrul Parlamentului European va audia miercuri propunerile celor nouă orașe candidate într-un format de întâlnire rapidă.

Dintre cele nouă orașe candidate se află și București

România a depus oficial candidatura pentru a găzdui această agenție în București. Deși lista finală de 9 orașe a fost discutată în contextul procesului de selecție, marile capitale europene concurează pentru acest rol deoarece agenția va: Gestiona un nou hub de date vamale la nivelul întregii UE; va coordona analiza de risc pentru securitatea frontierelor europene și va supraveghea implementarea noului cod vamal al UE.

Vama este despre coeziune, se menționează în dosarul depus de România. „Găzduirea EUCA la București ar consolida coeziunea Uniunii prin plasarea unei autorități strategice cheie într-o regiune esențială pentru securitatea fluxurilor comerciale europene”, se arată în cererea depusă de București, făcând o referire clară la modul prin care porturile dunărene au devenit esențiale pentru Ucraina în ultimii ani.

Cele 9 orașe candidate pentru postul de centru EUCA:

Lille, Franța

Haga, Olanda

Roma, Italia

Malaga, Spania

Varșovia, Polonia

Zagreb, Croația

Porto, Portugalia

Liege, Belgia

București, România

