SUA condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina, de tip Articolul 5, de cedarea teritoriilor către Rusia, dezvăluie FT

Administrația Trump a condiționat garanțiile de securitate pentru Ucraina, comparabile cu Articolul 5 al NATO, de acceptarea unui acord de pace care ar presupune cedări teritoriale, în special în regiunea Donbas, arată Financial Times, care citează opt surse familiarizate cu această situație. Mai mult, dacă Kievul își retrage trupele din zonele neocupate ale regiunii Donbas, ar putea primi în schimb mai multe arme pentru a-și întări armata pe timp de pace.

Volodimir Zelenski a anunțat duminică că documentul privind garanțiile de securitate din partea Statelor Unite este finalizat în întregime și așteaptă stabilirea unei date și locații pentru semnarea acestuia. Deși Zelenski a confirmat că garanțiile sunt pregătite, el a insistat constant că integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată. Totuși, presiunea internațională pentru un acord rapid este la cote maxime.

Ucraina începe să își piardă speranța în garanțiile de securitate ale Statelor Unite

Administrația de la Kiev dorește ca aceste garanții de securitate să fie semnate înainte ca Ucraina să cedeze orice teritoriu. Cu toate acestea, Ucraina devine din ce în ce mai incertă cu privire la angajamentul Washingtonului cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat un oficial de la Kiev de rang înalt pentru Financial Times, spunând că SUA „se oprește de fiecare dată când garanțiile de securitate pot fi semnate”.

În același timp, purtătorul de cuvânt adjunct al Casei Albe, Anna Kelly, a respins informațiile apărute în Financial Times conform cărora Statele Unite „forțează” Ucraina să cedeze teritorii. Kelly a precizat că rolul american este doar de mediator pentru a aduce ambele părți la masa negocierilor.

De cealaltă parte a baricadei, Kremlinul a declarant luni că problema teritorială rămâne fundamental pentru orice acord de pace, a relatat agenția TASS după discuțiile din acest weekend de la Abu Dhabi.

Ce conțin garanțiile de securitate

Garanțiile de securitate pentru Ucraina, discutate anterior în „planul de pace în 28 de puncta” ar putea include un angajament de intervenție militară al Statelor Unite și aliaților europeni în cazul unui nou atac rusesc asupra Ucrainei, similar cu Articolul 5 din Tratatul NATO.

Pe lângă acest aspect, se mai prevede crearea de centre militare europene pe teritoriul Ucrainei după încetarea focului pentru a monitoriza pacea. Până în acest moment, doar Franța și Marea Britanie s-au arătat dispuse să trimită trupe de menținere a păcii pe teritoriul ucrainean. Germania s-a arătat, de asemenea, dispusă să participe, însă doar cu dislocarea de trupe în statele cu care se învecinează Ucraina, precum România sau Polonia.

