Numărătoarea inversă a fost dată înainte. Tic-Tac, 85 de secunde până la apocalipsa de la miezul nopții

Rene Pârșan
27 ian. 2026, 19:03, Actualitate
Ceasul Apocalipsei, care ticăie de la începutul lumii, este acum oficial mai aproape de anihilarea totală ca niciodată. Marți, oamenii de știință de la Bulletin of Atomic Scientists au mutat ceasul simbolic cu patru secunde înainte, la 85 de secunde până la miezul nopții, preia Observator.

Experții cred că omenirea nu s-a confruntat niciodată cu o amenințare mai gravă a unei catastrofe care să „decimeze” lumea decât în ​​2026, De asemenea, este cel mai aproape de miezul nopții în istoria sa de 79 de ani.

Grupul, care decide anual unde sunt setate acele, a menționat multiple amenințări la adresa stabilității globale, inclusiv arme nucleare, schimbări climatice și tehnologii disruptive, relatează Daily Mail.

Alexandra Bell, președinte și CEO al Bulletin of Atomic Scientists, a declarat: „Fiecare secundă contează și ne epuizează timpul. Este un adevăr dur că aceasta este realitatea noastră. Este cel mai aproape de miezul nopții în care lumea noastră a fost vreodată.”

Ceasul Apocalipsei

Organizația non-profit cu sediul în Chicago a creat Ceasul Apocalipsei în 1947, în timpul Războiului Rece, deoarece tensiunile dintre SUA și Uniunea Sovietică aduceau teama constantă de o apocalipsă nucleară.

Acesta este al doilea an consecutiv în care Ceasul Apocalipsei se apropie de miezul nopții – punctul ipotetic în care se va sfârși lumea. Până în 2020, ceasul nu fusese niciodată mai aproape de miezul nopții cu mai puțin de două minute.

Saltul de patru secunde este cea mai mare avansare din 2023, când oamenii de știință l-au redus de la 100 la 90 de secunde până la miezul nopții.

