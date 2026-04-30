Luiza Dobrescu
Modificările propuse la Legea timbrului cultural favorizează marii organizatori de spectacole și pun în pericol finanțarea culturii din România, transmite Blocul Naţional Sindical.

Ministerul Culturii promovează o iniţiativă legislativă, aflată în prezent în dezbatere publică, vizează modificarea Legii nr. 35/1994 cu privire la timbrele culturale.

„În forma propusă, aceste modificări afectează grav mecanismul timbrului muzical și, implicit, întreg ecosistemul cultural din România.

Din analiza noastră, ideea centrală a acestor modificări este clară: reducerea drastică a contribuțiilor datorate de marii organizatori de spectacole, în detrimentul finanțării proiectelor culturale și al interesului public”, transmite BNS, joi.

Sindicaliştii consideră ca „propunerile Ministerului Culturii, realizate sub presiunea unor mari organizatori de evenimente, introduc însă modificări majore și profund nocive”.

„Înlocuirea contribuției procentuale cu o taxă fixă de 2 lei per bilet, o măsură care va face imposibilă corelarea contribuției cu veniturile reale și va conduce la o scădere dramatică a sumelor colectate din timbrul muzical. Consecința directă: reducerea finanțării pentru proiectele culturale și blocarea multor inițiative artistice.

Instituirea unui monopol în colectarea timbrului muzical, prin acordarea exclusivității unei singure entități – Alianța Națională a Uniunilor de Creație (ANUC). Această măsură elimină pluralismul și transparența, ridicând serioase semne de întrebare privind corectitudinea și eficiența gestionării fondurilor.

Propunerea unei amnistii fiscale pentru marii organizatori de evenimente, care nu și-au îndeplinit obligațiile legale de plată a contribuției de 5%. Această măsură legitimează neplata obligațiilor fiscale, prejudiciază bugetul de stat și afectează direct sectorul cultural.

BNS consideră că aceste modificări nu reprezintă o reformă, ci o distorsionare gravă a pieței culturale, în beneficiul unor actori economici puternici și în detrimentul interesului public, al artiștilor și al organizațiilor culturale.

Ne întrebăm, pe bună dreptate, de ce Ministerul Culturii face un cadou marilor organizatori de evenimente în plină criză bugetară?

Solicităm Ministerului Culturii să retragă aceste propuneri și să inițieze un dialog real cu toți actorii implicați din sectorul cultural, în vederea identificării unor soluții echitabile, transparente și sustenabile pentru finanțarea culturii în România”, mai transmite BNS.

În prezent, legislația prevede obligația organizatorilor de evenimente să achite 5% din valoarea biletelor vândute către uniunile de creație.

Prin această contribuție au fost susținute numeroase proiecte culturale şi artiști, de-a lungul timpului.

