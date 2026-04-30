Șoferită de TIR, pusă prefect la Neamț de USR. Cine este Maria Apostol, care a obținut doar 8% din voturile nemțenilor la alegerile locale din 2024
Maria Apostol, noul prefect USR de Neamț. Foto: Facebook

USR și-a pus prefect la Neamț. Maria Apostol, fostă șoferiță de camion (TIR). Numirea noului prefect vine ca urmare a demisiei de mercuri a fostului prefect, Adrian Bourceanu (PSD, după ce Sorin Grindeanu le-a cerut prefecților social-democrați să demisioneze din funcții. Maria Apostol este antreprenor în domeniul transporturilor. 

Guvernul a transmis miercuri, la ora 21, că Maria Apostol a fost numită prefectul județului Neamț, în cadrul unui pachet mai amplu de hotărâri privind schimbarea prefecților și subprefecților din mai multe județe. În total, Executivul a aprobat 85 de hotărâri, vizând eliberarea din funcție a 22 de prefecți și 36 de subprefecți, precum și numirea a 22 de prefecți și 6 subprefecți.

Una din puținele voci critice la adresa controversatului Ionel Arsene

În acest context, funcția de prefect al județului Neamț a revenit USR, care a decis să o susțină pe Maria Apostol pentru această poziție. În plan politic, Apostol a fost consilier județean în mandatul 2020–2024 și lider al grupului USR din Consiliul Județean Neamț, scrie presa locală.

Potrivit tvmneamt, în perioada 2020-2024 a fost consilier județean pe listele USR Neamț. Poziție din care s-a afirmat ca una dintre puținele voci critice la adresa puterii județene de atunci, reprezentată de controversatul Ionel Arsene.

Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț / Sursa FOTO: Facebook

Este antreprenoare în domeniul transporturilor. În trecut, a lucrat inclusiv ca șoferiță de TIR, activând alături de soțul său, în cadrul afacerii de familie.

În vârstă de 44 de ani, noua prefectă de Neamț a fost șoferiță de camion (TIR). Conform unor declarații din campania electorală din 2024, este absolventă de studii universitare în domeniul economic. Locuiește în comuna Răucești. Este căsătorită, are un copil și conduce o firmă de transport marfă, pe care a înființat-o împreună cu soțul ei în anul 2008. Conform ultimei declarații de avere, pentru anul 2024, pe lângă alte bunuri, ea deține un camion MAN fabricat în 2008. Obține venituri de sub 2.000 lei lunar de la SC Trans Mari 2008 SRL.

A fost votată de doar 8% dintre nemțeni la alegerile parlamentare din 2024

În anul 2024, la alegerile parlamentare, Maria Apostol a candidat la președinția CJ Neamț din partea Alianței Dreapta Unită (ADU) formată din USR, PMP și FD. A obținut doar 8% din voturi.

Maria Apostol, prefect USR de Neamț. Foto: stiri-neamt.ro

De notat că la acele alegeri, USR nu a  reușit să obțină niciun reprezentare în legislativul județean. Ulterior, a fost inclusă pe lista pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare din noiembrie 2024, însă fără a obține un mandat.

