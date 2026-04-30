Prima pagină » Actualitate » Urarea ministrului Dragoş Pîslaru pentru parlamentari, de 1 Mai: „Mi-ar plăcea să muncim cu toţii, nu să şobolănim”

Urarea ministrului Dragoş Pîslaru pentru parlamentari, de 1 Mai: „Mi-ar plăcea să muncim cu toţii, nu să şobolănim”

Luiza Dobrescu

Dacă premierul Ilie Bolojan a făcut istorie cu declarația despre şobolanii pe care i-a surprins că rod resursele ţării, ministrul Dragoş Pîslaru a inventat chiar un verb nou, referindu-se la parlamentari.

E vorba despre verbul „a şobolăni”, al cărui sens pare să fie acela de a pierde vremea.

În urarea adresată românilor care sărbătoresc Ziua Muncii pe 1 Mai, în calitate de ministru interimar al Muncii,  Pîslaru a mulţumit  celor care „pun umărul la construcţia acestei ţări”.

„Mi se pare o zi în care, pe lângă mici şi grătare, trebuie să ne gândim foarte mult că munca, până la urmă, construieşte această ţară”, a transmis Dragoş Pîslaru în cadrul briefingului de presă de la guvern, de joi.

În opinia ministrului, nu toţi românii pun însă umărul la reconstrucţia României.

În aceste zile, parlamentarii se pregătesc să voteze o moţiune de cenzură care poate trimite acasă Guvernul Ilie Bolojan. Cei asupra cărora şi-a îndreptat Pîslaru atenția au fost chiar parlamentarii care, pe 5 mai, vor vota moţiunea.

„Mi-ar plăcea ca, cu toţii, să stăm să muncim şi nu să stăm să şobolănim prin Parlament cu moţiuni de cenzură”, a mai spus Pîslaru şi a părăsit briefiengul în grabă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Marcel Ciolacu este convins că Guvernul Bolojan va cădea: „Eu cred că va fi moțiunea cu cele mai multe voturi din istoria României”
16:01
Marcel Ciolacu este convins că Guvernul Bolojan va cădea: „Eu cred că va fi moțiunea cu cele mai multe voturi din istoria României”
ACCIDENT Patronul miliardar de la Calzedonia a căzut cu avionul în Franța. Sandro Veronesi a scăpat ca prin miracol
15:58
Patronul miliardar de la Calzedonia a căzut cu avionul în Franța. Sandro Veronesi a scăpat ca prin miracol
VIDEO Sindicaliştii Şantierului Naval Mangalia îi cer ministrului Darău explicaţii referitoare la soarta angajaţilor şi activelor companiei
15:38
Sindicaliştii Şantierului Naval Mangalia îi cer ministrului Darău explicaţii referitoare la soarta angajaţilor şi activelor companiei
ACUZAȚII Clipe de coșmar pentru o fetiță de 11 ani, din județul Dâmbovița. Minora a fost violată chiar de mama sa
15:24
Clipe de coșmar pentru o fetiță de 11 ani, din județul Dâmbovița. Minora a fost violată chiar de mama sa
FLASH NEWS Dragoș Pîslaru, întrebat de Gândul ce vor face miniștrii lui Bolojan dacă dacă pică Guvernul: „Nu există niciun fel de problemă”
15:23
Dragoș Pîslaru, întrebat de Gândul ce vor face miniștrii lui Bolojan dacă dacă pică Guvernul: „Nu există niciun fel de problemă”
ULTIMA ORĂ Cultura este din nou ameninţată de Legea Timbrului. Sindicaliştii cer ministerului retragerea propunerilor
15:11
Cultura este din nou ameninţată de Legea Timbrului. Sindicaliştii cer ministerului retragerea propunerilor
Mediafax
Unde se vor construi cele mai multe, dar și cele mai mari clădiri din țară?
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Click
O femeie de 44 de ani a trăit șocul vieții! A fost înșelată de soț cu una dintre angajate: „S-a întâmplat chiar sub nasul meu”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă? Diferența între cele trei tipuri de lumini
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Fosilele minuscule de dinozaur au păcălit oamenii de știință timp de 20 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe