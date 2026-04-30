Urarea ministrului Dragoş Pîslaru pentru parlamentari, de 1 Mai: „Mi-ar plăcea să muncim cu toţii, nu să şobolănim”

Dacă premierul Ilie Bolojan a făcut istorie cu declarația despre şobolanii pe care i-a surprins că rod resursele ţării, ministrul Dragoş Pîslaru a inventat chiar un verb nou, referindu-se la parlamentari.

E vorba despre verbul „a şobolăni”, al cărui sens pare să fie acela de a pierde vremea.

În urarea adresată românilor care sărbătoresc Ziua Muncii pe 1 Mai, în calitate de ministru interimar al Muncii, Pîslaru a mulţumit celor care „pun umărul la construcţia acestei ţări”.

„Mi se pare o zi în care, pe lângă mici şi grătare, trebuie să ne gândim foarte mult că munca, până la urmă, construieşte această ţară”, a transmis Dragoş Pîslaru în cadrul briefingului de presă de la guvern, de joi.

În opinia ministrului, nu toţi românii pun însă umărul la reconstrucţia României.

În aceste zile, parlamentarii se pregătesc să voteze o moţiune de cenzură care poate trimite acasă Guvernul Ilie Bolojan. Cei asupra cărora şi-a îndreptat Pîslaru atenția au fost chiar parlamentarii care, pe 5 mai, vor vota moţiunea.

„Mi-ar plăcea ca, cu toţii, să stăm să muncim şi nu să stăm să şobolănim prin Parlament cu moţiuni de cenzură”, a mai spus Pîslaru şi a părăsit briefiengul în grabă.

