Marcel Ciolacu este convins că Guvernul Bolojan va cădea: „Eu cred că va fi moțiunea cu cele mai multe voturi din istoria României”
Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat joi – la finalul ședinței CJ Buzău – că moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan va trece cu cele mai multe voturi înregistrate vreodată în România, iar Partidul Social Democrat (PSD) ar putea da numele viitorului premier al țării.

Mesajul lui Ciolacu pentru Bolojan: „Du-te, Ilie! Du-te!”

Întrebat cum vede soarta premierului Ilie Bolojan, după votul moțiunii de cenzură programat pentru data de 5 mai, fostul premier social-democrat a precizat că nu va fi una ușoară.

„Ca soarta fiecărui fost prim-ministru, presupun că nu o să se mai vorbească de premierul Marcel Ciolacu, o să se vorbească de Bolojan. Nu e o soartă ușoară, dar e un om puternic și o să o ducă la fel ca și mine”, a afirmat Ciolacu.

Acesta a adăugat că moțiunea de cenzură va duce la căderea actualului guvern, iar PSD ar putea propune numele viitorului prim-ministru, având cei mai mulți parlamentari.

„Președintele României, este atributul domniei sale de a face desemnarea de prim ministru, nu a unui partid. Nici măcar telepatic nu comunic cu domnul președinte. De obicei partidul cu cei mai mulți parlamentari propune prim-ministrul, dar aceste discuții se duc cu președintele și președintele desemnează prin decret un prim ministru desemnat, urmând ca el să vină în Parlament să fie trecut prin votul parlamentarilor. Vom vedea marți, dacă vreți o părere proprie cu experiență destul de bogată parlamentară și de președinte al Camerei, moțiunea va trece. Eu cred că va fi moțiunea cu cele mai multe voturi din istoria României”, a spus Marcel Ciolacu.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE – Întâi România va fi dezbătută și votată pe data de 5 mai.

Patronul miliardar de la Calzedonia a căzut cu avionul în Franța. Sandro Veronesi a scăpat ca prin miracol
