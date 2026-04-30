Prima pagină » Actualitate » Patronul miliardar de la Calzedonia a căzut cu avionul în Franța. Sandro Veronesi a scăpat ca prin miracol

Patronul miliardar de la Calzedonia a căzut cu avionul în Franța. Sandro Veronesi a scăpat ca prin miracol

Patronul miliardar de la Calzedonia a căzut cu avionul în Franța. Sandro Veronesi a scăpat ca prin miracol

Sandro Veronesi, în vârstă de 66 de ani, omul din spatele grupului Oniverse, care include branduri cunoscute precum Calzedonia, Intimissimi sau Tezenis, a supraviețuit miraculos unui accident aviatic în sud-vestul Franței, pe 24 aprilie, în apropierea localității Labastide-Villefranche. În decembrie 2024, Forbes i-a estimat averea antreprenorului de modă la două miliarde de dolari.

Sandro Veronesi, președintele grupului Oniverse, a fost implicat într-un accident aviatic în sud-vestul Franței, în data de 24 aprilie, scrie lastampa.it.

Incidentul, dezăluit de abia acum, s-a soldat, din fericire, doar cu răni minore pentru Veronesi și pentru colegul său de zbor, un alt italian.

Avionul de mici dimensiuni în care se aflau cei doi a întâmpinat probleme tehnice în timp ce zbura deasupra unei zone agricole din apropierea Labastide-Villefranche (departamentul Pyrenees-Atlantiques).

În jurul orei locale 16:00, avionul a început să piardă brusc din altitudine. Sandro Veronesi, un pasionat al aviației, a recurs la măsuri de urgență, pentru a supraviețui.

Salvarea celor doi a fost posibilă doar datorită parașutei balistice de urgență, care a încetinit pe cât posibil căderea avionului.

Aterizarea a fost însă dură, iar parașuta a rămas agățată în cablurile de înaltă tensiune din zonă.

La salvarea lui Veronesi și a colegului său a contribuit și o patrulă de jandarmi, aflată în zonă pentru un exercițiu de antrenament aerian, care a alertat imediat echipele de intervenție.

La sosirea salvatorilor, cei doi pasageri ieșiseră deja din avion și erau conștienți, fără răni grave.

Sandro Veronesi, de la „regele ciorapilor” la un imperiu propriu

Sandro Veronesi a lucrat inițial pentru „regele italian al ciorapilor”, Nerino Grassi, la compania Golden Lady.

În prezent, grupul său Oniverse, cu mărcile subsidiare, are peste 5.600 de magazine în 57 de țări.

Mai mult, Veronesi este pasionat de vinuri și a deschis Signorvino, un lanț de magazine de vinuri, cafenele și restaurante în toată Italia.

