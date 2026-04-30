Dragoș Pîslaru, întrebat de Gândul ce vor face miniștrii lui Bolojan dacă dacă pică Guvernul: „Nu există niciun fel de problemă”

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi

„Vă asigur că nu există niciun fel de problemă de a avea continuitate în viața profesională pentru niciunul dintre oamenii care au rămas în Guvern”, susțiune ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, după ce a fost întrebat joi de Gândul, ce va face dacă moțiunea de cenzură va trimite acasa membrii Executivului. Mai mult, oficialul a fost întrebat dacă și-a depus undeva premierul Bolojan CV-ul și chiar și ei.

Întrebat ce va face după votul de marți, în eventualitatea în care moțiunea de cenzură va trimite acasă Executivul, Dragoș Pîslaru a criticat inițiatorii demersului: „După ziua de marți, plecați de la o premisă care încă nu e dovedită. Eu am încredere că, mai ales în condițiile în care parlamentarii încep să înțeleagă exact ce fac sau ce au semnat. Niște parlamentari au semnat o moțiune, după care acești parlamentari au început în aceste zile să-și dea seama că n-au niciun plan alternativ. Unii dintre ei vor alegeri anticipate, alții nu vor. Unii dintre ei se gândesc că poate nu se înjură temporar ca să facă o coaliție, alții spun clar că nu vor coaliția”.

„Dai foc la țară cu chibritul în mână”

„Constatăm breșe importante și cred că și poate probleme pe zona aceasta de responsabilitate față de modul în care dai foc la țară, că dacă ești cu chibritul în mână, marți poți să decizi dacă-l aprinzi sau nu. Deci, asta este primul meu răspuns. Nu luați de bun un scenariu de tipul ăsta”, a precizat ministrul.

„Guvernul acesta nu pleacă nicăieri după ziua de marți”

Potrivit ministrului, actuala criză politică generează instabilitate economică.

„În al doilea rând, vă asigur că Guvernul acesta nu pleacă nicăieri după ziua de marți. Guvernul acesta rămâne în continuare. E adevărat, de la miniștrii interimari și cu puteri depline, va fi un Guvern interimar, dacă se întâmplă acest scenariu, pe care eu nu îl consider neapărat scenariu de bază în acest moment. Dar ceea ce vă spun este că nu plecăm nicăieri, pentru că avem lucruri de făcut. Trebuie să menținem în continuare țara pe o traiectorie stabilă.

Trebuie să facem exact ce a spus prim-ministru cu privire la pregătirea pentru absorbția fondurilor europene. Este un guvern responsabil, care va rămâne până în ultima clipă să aibă grijă de români și de România,

În ceea ce privește, și asta mi se pare foarte important de menționat, carierele noastre personale, vă asigur că nu există niciun fel de problemă de a avea continuitate în viața profesională pentru niciunul dintre oamenii care au rămas în Guvern.

Spre deosebire de cei care acum aleg să creeze aceste turbulențe și să dea peste cap țara, ceea ce face Guvernul, chiar ce a făcut ieri în ședința de guvern, ce a făcut astăzi prin acest proiect, ce va face luni, ce va face în toate zilele următoare – vom avea grijă ca, în condițiile în care cei care au determinat această moțiune au dus cursul de schimb la niște lucruri record, piețele reacționează, toată lumea este în acest moment în panică, măcar noi să putem arăta cu calm și cu voință că suntem în continuare responsabili și aprindem lumina, ca lumea să înțeleagă foarte clar despre ce e vorba”, a adăugat Pîslaru.

