Cel mai tare TURNEU de minifotbal din România. Premii record!

În perioada 15 – 17 mai 2026, Vatra Dornei devine scena celui mai puternic turneu de minifotbal din România: Cupa AQUA Carpatica „In Memoriam Stelian Chiforescu”, ajunsă la cea de-a XIII-a ediție.

Turneul este o poveste de familie, de prietenie și de credință în puterea sportului de a uni oameni și comunități. Inițiat în 2012 de Stelian Chiforescu, omul care a pus suflet în fiecare detaliu al primelor ediții, turneul continuă astăzi ca un omagiu adus memoriei sale și ca o promisiune că valorile pe care le-a semănat rămân vii.

Tablou competițional fără precedent

Ediția din acest an reunește elita absolută a minifotbalului românesc. Vor evolua pe teren Nova Vita Târgu Mureș – campioana Champions League 2025 și campioana națională en-titre, Arsenal Iași – câștigătoarea Euro Cup 2025 și a Supercupei României, Annabella Râureni – vicecampioană națională și finalistă a Cupei României 2025, și Ajax Dulcisimo Galați – campioana națională 2023. Alături de acestea, numeroase alte formații de top completează cel mai competitiv tablou de minifotbal organizat vreodată în România.

Fondul de premiere reflectă anvergura evenimentului: 20.000 lei pentru locul I, 8.000 lei pentru locul II și 5.000 lei pentru locul III – un record pentru acest sport în România.

Totodată, absența taxei de participare rămâne un semn distinctiv al turneului, o dovadă concretă că misiunea organizatorilor depășește cu mult competiția în sine.

Competiția este coordonată de Remus Cîrlan, în cadrul asociației Campionii Transilvaniei, și se desfășoară sub egida Federației Române de Minifotbal. Arbitrajul va fi asigurat de unii dintre cei mai respectați oficiali din țară, printre care și fostul arbitru de Liga I Cezar Georgian Ionescu – o garanție a unui spectacol sportiv condus cu maximă integritate și fair-play.

„Cupa AQUA Carpatica la minifotbal este unul dintre proiectele de suflet ale familiei mele”, spune Adrian Chiforescu, Export Brand Manager AQUA Carpatica. „Anul acesta marcăm ediția a XIII-a, 14 ani de la prima ediție și a 5-a ediție organizată în memoria tatălui meu. Ne dorim să ducem mai departe valorile în care a crezut: respectul, fair-play-ul și pasiunea pentru sport și comunitate. Mulțumim tuturor celor care susțin acest proiect și contribuie la păstrarea vie a unei tradiții începute din suflet”.

Angajamentul față de acest turneu este împărtășit și la cel mai înalt nivel al companiei. Jean Valvis, Președinte Director General AQUA CARPATICA, subliniază semnificația pe termen lung a competiției: „Am susținut mereu competițiile de valoare ce sprijină comunitatea locală, iar memoria prietenului meu, Stelian Chiforescu, trebuie respectată și prin continuarea acestei întreceri pe care el a inițiat-o în 2012. Le doresc mult succes tuturor echipelor și îmi doresc o ediție plină de sportivitate și fair-play – sunt valori în care noi credem necondiționat”.

