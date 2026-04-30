Peter Magyar dorește sporirea drepturilor minorităților maghiare înainte de începerea discuțiilor privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. La fel ca predecesorul său, Viktor Orban, noul premier ales este preocupat de respectarea drepturilor minorității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia.

Surse familiare au declarat pentru Bloomberg că Peter Magyar a adus subiectul în discuțiile purtate cu Antonio Costa, președintele Consiliului European.

Magyar vrea ca maghiarii din lume să aibă parte de educație în limba maghiară

Noul premier ales este preocupat de asigurarea educației și predării limbii maghiare în rândul comunităților ungare din Ucraina.

„Magyar a stabilit o listă cu 11 cerericare au mai fost făcute și de premierul Viktor Orban la Kiev în 2024, preocupat de drepturile minorității ungare din Ucraina și de accesul acestora la educație și la limba ungară”, a declarat sursa anonimă.

Noul premier ales are deja relațiile încordate cu Bruxelles

Magyar a descris discuțiile cu Costa ca fiind „utile și constructive”. Dar dispoziția a fost mai puțin pozitivă pe durata întâlnirii cu Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, deja îl presează pe Peter Magyar să treacă rapid la reforme.

„Timpul este extrem de scurt. Dacă noul guvern ungar nu implementează schimbările, măsurile și investițiile necesare până în august, ar putea pierde fondul de redresare de 6,5 miliarde de euro”, a spus Ursula.

Peter Magyar, la fel de dur ca Viktor Orban

„Poziția dură a lui Magyar îi dezamăgește pe oficialii de la Kiev și Bruxelles. Sperau că plecarea lui Orban va oferi oportunitatea Ucrainei de a adera la UE, în special în privința începerii formale a negocierilor”, a scris publicația.

Viktor Orban a blocat negocierile dintre UE și Ucraina, argumentând că drepturile diasporei maghiare din Ucraina trebuie să fie sporite. Guvernul de la Kiev a declarat că sunt îndeplinite condițiile.

Magyar a anunțat că urmează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în iunie pentru a discuta problema.

