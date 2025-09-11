Cum recunoști uleiul de măsline contrafăcut din supermarket. Trucurile care te ajută să nu te lași înșelat

Iată cum recunoști uleiul de măsline contrafăcut din supermaket. Penuria de ulei de măsline și prețurile galopante au creat terenul perfect pentru producătorii frauduloși. Dacă comanzi ulei de măsline extravirgin la restaurant, spre exemplu, ar fi bine să verifici cu atenție eticheta. La fel se întâmplă și cu uleiurile din supermarket. Conform Europol, vânzarea de ulei de măsline fals a devenit o „practică obișnuită”.

Avertismentul a fost lansat după ce autoritățile au confiscate 260.000 de litri de produse contrafăcute în cadrul unor raiduri coordonate în Italia și Spania, în luna noiembrie.

La nici două luni, circa cincizeci de restaurant au fost investigate din același motiv, la Roma, declașând noi alarme.

Astfel, unii escroci înlocuiesc uleiul de măsline cu un ulei din semințe mult mai ieftin. Uleiul din semințe este unul transparent, astfel că îl colorează cu clorofilă, ca să adauge nuanțe de verde, și utilizează carotenoizi ca să obțină trăsături galbene. Așa se obține o culoare asemănătoare cu aceea a uleiului de măsline.

Chiar și așa, chiar dacă arată asemănător, rămân mari diferențe. Uleiul din semințe nu are nicio aroma sau miros, în vreme ce „uleiul de măsline nu este niciodată fără gust. Poate fi mai mult sau mai puțin dulce, amărui sau picant, dar nu va fi niciodată lipsit de gust”, a spus pentru Euronews profesorul de științe alimentare Maurizio Servili.

„Oricine a încercat uleiul de măsline cel puțin de câteva ori ar putea să facă diferența. Polifenolii sunt cei care îi dau gustul său deosebit”.

Cum depistezi amestecurile dubioase

Înșelătoria poate fi puțin mai dificil de depistat dacă uleiul de semințe este amestecat cu ulei de măsline adevărat. În astfel de cazuri, „o simplă analiză poate demasca frauda. Cum ar fi testul de compoziție a acizilor grași, sau compoziția sterolilor, precum și constantele spectrofotometrice”, spune profesorul Servili.

De fapt, în unele țări, este legal să se vândă acest tip de amestec, însă cantitatea de ulei de măsline din sticlă trebuie să fie clar indicată pe etichetă, însă produsul nu poate să fie numit „ulei de măsline”.

Alte escrocherii utilizează un amestec de ulei de măsline și „ulei lampant”, care este numit astfel din cauza utilizării sale istorice ca și combustibil în lămpile cu ulei. Acesta este un ulei de măsline de calitate inferioară, care nu este potrivit pentru consum din cauza acidității sale ridicate.

Judec ă uleiul dup ă etichet ă

Atunci când cumperi sau comanzi ulei de măsline extravirgin, verifică întotdeauna informațiile de pe sticlă. Asigură-te că există o dată și o locație pentru recoltare, verifică dacă poți scana un cod QR pentru a urmări lanțul de producție și caută sigiliile unui certificator, tester sau consorțiu terț, precum DOP sau IGP.

„Cele mai avansate consorții de ulei folosesc sisteme blockchain pentru trasabilitate”, a spus Sabina Petrucci, un producător italian de ulei de măsline. Însă ea adaugă că „verificările nu sunt niciodată suficiente” și că consumatorii ar trebui să fie „mai conștienți” de existența unor astfel de instrumente de trasabilitate.

Schemele de falsificare a uleiului se răspândesc rapid din cauza penuriei severe, la nivel mondial.

„Producția s-a prăbușit în ultimii doi ani”, a spus Servili. „Numai în 2023, am pierdut între 20 și 25% la nivel global.”

Principalul vinovat este seceta mare din zona mediteraneeană, o regiune ce reprezintă circa 90% din producția mondială de ulei de măsline extravirgin.

„Spania, Grecia, Italia, Tunisia… toate au fost afectate. Iar anul acesta s-ar putea să fie și mai rău. Resursele de apă sunt extrem de scăzute.”

Aceasta a făcut ca prețurile să crească mult.

„Uleiul de măsline extravirgin standard costa între 3 și 5 euro pe litru la supermarket. Acum costă între 10 și 12 euro.”

Asta a făcut mult mai ușor pentru escroci să își vândă produsele, cu complicitatea restaurantelor necinstite, care „știu ce cumpără”, mai spune Servili.

„Întotdeauna a existat o piață pentru uleiul de măsline fals. Dar acum devine mai puternică, deoarece restaurantele nu vor să plătească prețurile actuale ale uleiului de măsline”.

Autorul recomandă:

5 aspecte de care trebuie să ții cont, atunci când cumperi ulei de MĂSLINE. Reguli care asigură calitatea produse

Uleiul de măsline s-a scumpit tot mai mult! Ce alternative folosesc românii la gătit