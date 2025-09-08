Prima pagină » Actualitate » Cum se depozitează CEAPA în condiții optime, pentru a beneficia cât mai mult timp de una dintre cele mai consumate legume

Cum se depozitează CEAPA în condiții optime, pentru a beneficia cât mai mult timp de una dintre cele mai consumate legume

08 sept. 2025, 18:17, Actualitate
Cum se depozitează CEAPA în condiții optime, pentru a beneficia cât mai mult timp de una dintre cele mai consumate legume
FOTO - Caracter ilustrativ

Ceapa, una dintre cele mai consumate legume din lume și componentă de frunte în cele mai multe rețete culinare, trebuie depozitată în mod corect pentru a beneficia de ea tot timpul.

În general, acestei legume îi plac aerul, climatul uscat și temperaturile răcoroase, iar menținerea condițiilor optime de depozitare le va prelungi semnificativ durata de valabilitate.

Cel mai bine este să depozitați ceapa într-un loc răcoros și uscat, cum ar fi o pivniță, o cămară sau chiar un garaj. Pot fi păstrate întregi și la frigider, dar tind să transforme amidonul în zahăr și se poate strica.

Mai mult, ceapa trebuie scoasă din orice pungă de plastic, înainte de depozitare, și ținută departe de produsele care emit umiditate, cum ar fi cartofii.

Dacă lăsați ceapa întregă într-o pungă de plastic, fără o circulație a aerului, aceasta va reduce durata de valabilitate prin păstrarea umidității și încurajând creșterea microbilor, cum ar fi mucegaiul.

Dacă punga în care ați cumpărat sau ați depozitat ceapa din magazin este etanșă, transferați-le într-o pungă de plasă sau într-un recipient care permite circulația aerului.

De asemenea, pe lângă găsirea unei zone răcoroase, uscate și bine ventilate, ceapa trebuie ținută departe de lumina directă a soarelui, deoarece căldura creată de lumina soarelui sau de alte surse poate încuraja creșterea microbilor de alterare, cum ar fi mucegaiul.

Spre deosebire de ceapa întreagă, ceapa care a fost tăiată este cel mai bine păstrată la frigider într-o pungă de plastic sigilată sau un recipient ermetic.

Este important să știți că merele, perele și țelina vor absorbi mirosurile de ceapă dacă sunt depozitate în apropierea lor, așa că asigurarea faptului că ceapa este sigilată poate ajuta la prevenirea acestui lucru.

Deși nu este recomandat să congelați ceapa întregă, cea tocată sau feliată poate fi congelată. Pentru asta, ceapa tăiată cubulețe sau tocată trebuie pusă într-o pungă de congelare.

Înghețarea îi schimbă textura , așa că folosiți ceapa care a fost congelată pentru alimente gătite, mai degrabă decât să o decongelați și să o mâncați crudă într-o salată sau un sandviș.

Cât timp poate rezista ceapa depozitată

La frigider, ceapa decojită va rezista 10 până la 14 zile, iar ceapa tocată va rezista șapte până la 10 zile. Deși frigiderul nu este cel mai bun loc pentru a păstra ceapa întregă, acestea vor rezista în general două luni.

În schimb, dacă este depozitată într-o zonă răcoroasă a casei dumneavoastră, bine ventilată și uscată, ceapa întreagă poate avea un termen de valabilitate de trei luni sau chiar până la șase luni, cu condiția să fie uscată, fermă, cu coaja intactă și nu încolțită.

Dacă este păstrată la congelator la sau sub zero grade, ceapa congelată trebuie consumată în termen de opt luni, scrie marthastewart.com.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Envato

Citește și

EDUCAȚIE Prima zi de școală, în stradă. De la Cotroceni, profesorii au cerut demisia lui David. Marea necunoscută: Începe școala sau vine GREVA GENERALĂ?
19:36
Prima zi de școală, în stradă. De la Cotroceni, profesorii au cerut demisia lui David. Marea necunoscută: Începe școala sau vine GREVA GENERALĂ?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor DAN este ceea ce se numește în critica literară personaj neverosimil. N-ai cum să nu știi în ce birou ai fost”
19:30
Ion Cristoiu: „Nicușor DAN este ceea ce se numește în critica literară personaj neverosimil. N-ai cum să nu știi în ce birou ai fost”
DOCUMENTE Marile surprize ale REȚELEI SOROS în România. Pe listă se află și Nicușor Dan, Călin Georgescu, Gabriel Liiceanu, Lucian Mîndruță sau Victor Rebengiuc. De ce sume/burse au avut parte
19:27
Marile surprize ale REȚELEI SOROS în România. Pe listă se află și Nicușor Dan, Călin Georgescu, Gabriel Liiceanu, Lucian Mîndruță sau Victor Rebengiuc. De ce sume/burse au avut parte
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Sindicatele nu există, deși au BANI. Dacă apare un sindicalist mai fâșneț, îl omoară de mic”
18:56
Ion Cristoiu: „Sindicatele nu există, deși au BANI. Dacă apare un sindicalist mai fâșneț, îl omoară de mic”
ACTUALITATE Clipe grele pentru Daniel David. Profesorii i-au cerut demisia, iar AUR va depune moțiune simplă împotriva ministrului Educației
18:48
Clipe grele pentru Daniel David. Profesorii i-au cerut demisia, iar AUR va depune moțiune simplă împotriva ministrului Educației
ACTUALITATE Liiceanu vrea 40 de Bolojani. Ion Cristoiu- „Ești nebun să îl compari pe Bolojan cu Moise”
18:45
Liiceanu vrea 40 de Bolojani. Ion Cristoiu- „Ești nebun să îl compari pe Bolojan cu Moise”
Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
BREAKING | Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Cancan.ro
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT
Ce se întâmplă doctore
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Rick Davies a murit la 81 de ani. Fanii artistului sunt devastați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. A trimis o cerere de prelungire a suspendării pe 27 august
Evz.ro
Schimbări majore pentru românii cu telefoane și electrocasnice inteligente
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre noi un cântăreț iubit de o ţară întreagă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Dinozaurii au fost afectați de o boală devastatoare, indică noi fosile