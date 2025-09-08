Cum se depozitează CEAPA în condiții optime, pentru a beneficia cât mai mult timp de una dintre cele mai consumate legume

Ceapa, una dintre cele mai consumate legume din lume și componentă de frunte în cele mai multe rețete culinare, trebuie depozitată în mod corect pentru a beneficia de ea tot timpul.

În general, acestei legume îi plac aerul, climatul uscat și temperaturile răcoroase, iar menținerea condițiilor optime de depozitare le va prelungi semnificativ durata de valabilitate.

Cel mai bine este să depozitați ceapa într-un loc răcoros și uscat, cum ar fi o pivniță, o cămară sau chiar un garaj. Pot fi păstrate întregi și la frigider, dar tind să transforme amidonul în zahăr și se poate strica.

Mai mult, ceapa trebuie scoasă din orice pungă de plastic, înainte de depozitare, și ținută departe de produsele care emit umiditate, cum ar fi cartofii.

Dacă lăsați ceapa întregă într-o pungă de plastic, fără o circulație a aerului, aceasta va reduce durata de valabilitate prin păstrarea umidității și încurajând creșterea microbilor, cum ar fi mucegaiul.

Dacă punga în care ați cumpărat sau ați depozitat ceapa din magazin este etanșă, transferați-le într-o pungă de plasă sau într-un recipient care permite circulația aerului.

De asemenea, pe lângă găsirea unei zone răcoroase, uscate și bine ventilate, ceapa trebuie ținută departe de lumina directă a soarelui, deoarece căldura creată de lumina soarelui sau de alte surse poate încuraja creșterea microbilor de alterare, cum ar fi mucegaiul.

Spre deosebire de ceapa întreagă, ceapa care a fost tăiată este cel mai bine păstrată la frigider într-o pungă de plastic sigilată sau un recipient ermetic.

Este important să știți că merele, perele și țelina vor absorbi mirosurile de ceapă dacă sunt depozitate în apropierea lor, așa că asigurarea faptului că ceapa este sigilată poate ajuta la prevenirea acestui lucru.

Deși nu este recomandat să congelați ceapa întregă, cea tocată sau feliată poate fi congelată. Pentru asta, ceapa tăiată cubulețe sau tocată trebuie pusă într-o pungă de congelare.

Înghețarea îi schimbă textura , așa că folosiți ceapa care a fost congelată pentru alimente gătite, mai degrabă decât să o decongelați și să o mâncați crudă într-o salată sau un sandviș.

Cât timp poate rezista ceapa depozitată

La frigider, ceapa decojită va rezista 10 până la 14 zile, iar ceapa tocată va rezista șapte până la 10 zile. Deși frigiderul nu este cel mai bun loc pentru a păstra ceapa întregă, acestea vor rezista în general două luni.

În schimb, dacă este depozitată într-o zonă răcoroasă a casei dumneavoastră, bine ventilată și uscată, ceapa întreagă poate avea un termen de valabilitate de trei luni sau chiar până la șase luni, cu condiția să fie uscată, fermă, cu coaja intactă și nu încolțită.

Dacă este păstrată la congelator la sau sub zero grade, ceapa congelată trebuie consumată în termen de opt luni, scrie marthastewart.com.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Envato