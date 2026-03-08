Daciana Sârbu, mesaj pentru fiicele ei de Ziua Femeii: „Lupt cu oricine și cu orice rău ca să le apăr și nu mă sperie nimic”

Daciana Sârbu a transmis, duminică, un mesaj pentru fiicele ei de Ziua Femeii, pentru care „merge până la capătul lumii”. Fosta soție a lui Victor Ponta a trecut recent prin clipe grele, când una dintre fiice, Irina, nu a fost lăsată să se îmbarce în avionul care aducea copiii români din Dubai.

„Pentru fetele mele merg până la capătul lumii. Lupt cu oricine și cu orice rău ca să le apăr și nu mă sperie nimic. Nu știu dacă sunt cea mai bună mamă, dar știu sigur că pentru ele voi face mereu tot ce ține de mine.

Nu voi avea toate răspunsurile și nu voi putea controla tot ce li se întâmplă în viață.

Dar un lucru îl vor ști întotdeauna,

că au pe cineva care nu renunță la ele niciodată.

Care le iubește și le apără indiferent de cât de greu devine drumul.

La mulți ani!”, a transmis, duminică, Daciana Sârbu.

Daciana Sârbu, în lacrimi, a anunțat că îi face plângere penală Oanei Țoiu

Daciana Sârbu a dezvăluit, în lacrimi, zilele trecute, faptul că fiica sa, Irina, a fost exclusă din planul de repatriere în ultimul moment, fără nicio explicație oficială oferită copilului, totul pornind de la o decizie a ministrei de Externe, Oana Țoiu. Fosta soție a lui Victor Ponta a spus că îi va face plângere penală ministrei.

„Am făcut ce face orice părinte disperat. Am sunat la Consulat să aflu despre orice variantă ca Irina să ajungă în țară. Astăzi, când au transferat-o la Consulat, am zis că ok, se poate, există această variantă. Copilul trebuie să fie la 9 la Consulat. La 11 m-a sunat plângând și mi-a spus că nu mai pot să urc. Ei nu i s-a dat nicio explicație, mie mi s-a dat. Cu siguranță mai existau locuri în autocar. Eu, personal, nu am sunat pe nimeni ca ea să fie în avion. Erau informații că ea e acolo singură. Ea a avut o problemă – nu o chema cum trebuie. Doamna Țoiu nu se războiește cu Ponta, el e plecat în altă țară. Nu el a sunat să se revolte că ea nu era în autocar, nu știa ce se întâmplă. A aflat de la mine. A experimentat cel mai rău moment al vieții ei. Ministrul de Externe al României a semnalat o anumită problemă de imagine”, mărturisea Daciana Sârbu zilele trecute.