Crin Antonescu, săgeți spre Bolojan: Este liderul USR-ismului / PNL este anexă a domnului Bolojan

Crin Antonescu a afirmat, duminică seară, despre premierul Ilie Bolojan că este mai mult șeful USR decât liderul PNL.
„Îl consider pe domnul Bolojan liderul USR-ismului. Un grup care are 10–12% încearcă să impună marile decizii din România în domeniul economic, apărării și justiției, și vedem acest lucru în fiecare zi. Sunt în ofensivă. PNL este redus la situația de anexă a domnului Bolojan, care este vârful de lance, într-o incomparabil mai mare măsură decât președintele Nicușor Dan, la care te-ai fi așteptat, al USR-ului”, a precizat la Antena 3 Crin Antonescu, fost președinte al PNL.
Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”
Crin Antonescu, prima reacție în scandalul din PNL, în exclusivitate pentru Gândul: „Salut declarațiile domnului Thuma! / Spune adevărul!”
Dușmanul lui Bolojan din PNL denunță manevre împotriva candidaturii lui Crin Antonescu chiar din partea premierului: Antonescu a fost trădat!
Bolojan, criticat dur de Crin Antonescu: „Se manifestă ca un veritabil USR-ist”
Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”
Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de Externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”
Crin Antonescu îi răspunde lui CTP după scandalul declanșat de declarațiile de la Gândul: „Bolojenie ușoară”
CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic
De ce s-a rupt România de partenerul strategic SUA? Crin Antonescu: ”Diplomație, servicii, Nicușor Dan aparțin unei structuri europene”
Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”