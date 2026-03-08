Prima pagină » Actualitate » Crin Antonescu, săgeți spre Bolojan: Este liderul USR-ismului / PNL este anexă a domnului Bolojan

08 mart. 2026, 22:58, Actualitate
Crin Antonescu (s) și Ilie Bolojan

Crin Antonescu a afirmat, duminică seară, despre premierul Ilie Bolojan că este mai mult șeful USR decât liderul PNL.

Îl consider pe domnul Bolojan liderul USR-ismului. Un grup care are 10–12% încearcă să impună marile decizii din România în domeniul economic, apărării și justiției, și vedem acest lucru în fiecare zi. Sunt în ofensivă. PNL este redus la situația de anexă a domnului Bolojan, care este vârful de lance, într-o incomparabil mai mare măsură decât președintele Nicușor Dan, la care te-ai fi așteptat, al USR-ului”, a precizat la Antena 3 Crin Antonescu, fost președinte al PNL.

