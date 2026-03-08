Prima pagină » Actualitate » Un adolescent s-a electrocutat în Halta de Mișcare Chiajna, după ce s-a urcat pe un vagon de tren. În ce stare l-au găsit medicii pe minor

08 mart. 2026, 20:32, Actualitate
Un adolescent, cu vârsta de aproximativ 15 ani, s-a electrocutat duminică după-amiază, după ce s-a urcat pe un vagon de tren în Halta de Mișcare Chiajna, informează CFR S.A.

Incidentul s-a produs în jurul orei 17.00, în zona liniei 6, unde se afla staționat un tren de marfă descompus, aparținând operatorului Societatea Națională de Transport Feroviar Marfă „CFR Marfă” SA.

Minorul a urcat pe unul dintre vagoanele trenului și a intrat în contact cu instalațiile electrificate ale infrastructurii feroviare, fiind electrocutat, potrivit Mediafax.

După apelul la 112, la fața locului s-au deplasat echipe de specialitate din cadrul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A., echipaje ale serviciilor de urgență și organele competente pentru cercetarea circumstanțelor producerii evenimentului.

Când a fost preluat de ambulanță, copilul era conștient și cooperant.

Un turist german a murit electrocutat, la Arad, după ce s-a urcat pe un vagon de tren ca să facă poze

CFR atrage atenția, încă o dată, că în zonele electrificate ale căii ferate linia de contact funcționează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volți și că urcarea pe materialul rulant sau apropierea de instalațiile electrificate implică riscuri majore pentru siguranța persoanelor.

„În zonele electrificate ale căii ferate, linia de contact funcționează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volți, iar apropierea sau atingerea acesteia poate produce accidente extrem de grave. În cazul instalațiilor electrificate, nu este necesară atingerea directă a firului de contact pentru producerea unui accident. Tensiunea ridicată poate genera arc electric, fenomen prin care curentul electric se poate transmite către o persoană aflată la o distanță de aproximativ 1,5 metri de conductor. În aceste situații, corpul uman devine conductor, iar consecințele pot fi fatale sau pot provoca arsuri severe și dizabilități permanente”, transmite CFR SA.

