A fost ales un nou lider al Iranului, dar este ținut la secret. Indiciu: îl cheamă Khamenei, scrie Reuters

După ce s-au răspândit la nivel global zvonul că fiul lui Ali Khamenei ar fi fost numit ca noul Lider Suprem al Iranului, regimul islamic de la Teheran a dezmințit informația.

La scurt timp, forțele aeriene israeliene l-au vizat pe Mojtaba Khamenei, presupusul Lider Suprem, într-un atac. Oficialii iranieni au comunicat că acesta a scăpat cu viață, dar că a fost rănit.

„Votul a fost exprimat şi rezultatul va fi anunţat în curând”, a adăugat responsabilul iranian, potrivit Reuters.

Ayatollahul Hosseinali Eshkevari, membru al Adunării Experţilor, organismul însărcinat cu alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei, ucis într-un bombardament israelian sâmbăta trecută, a spus că „numele lui Khamenei va continua”.

El ar fi dat astfel de înţeles că noul lider ar putea fi Mojtaba Khamenei, al cărui nume a fost deja vehiculat zilele trecute.

Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian „nu va rezista mult” dacă nu primeşte aprobarea sa.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran”, a spus Trump.

