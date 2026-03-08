Prima pagină » Actualitate » Principala afacere a familiei Esca-Eram, care se bucurase de succes și profit constant, are acum datorii de 2 milioane de euro. Ce a provocat declinul

08 mart. 2026, 23:45, Actualitate
Andreea Esca / FOTO - Captură video: Pro TV

Afacerile nu mai merg chiar „ca pe roate” în familia Esca-Eram, pandemia de Covid-19 fiind primul hop pentru compania lor de cosmetice, după aproape 30 de ani de muncă și strategie, scrie Cancan.

Acum au datorii uriașe, de aproape 2 milioane de euro, care le-au transformat afacerea principală într-un coșmar, deși înainte compania de cosmetice a familiei Esca-Eram se bucurase de succes și profit constant.

În schimb, în timpul pandemiei toate magazinele și centrele de distribuție s-au închis peste noapte, plățile au întârziat, iar datoriile au început să se adune alarmant.

„S-a învederat că societatea a reuşit să stabilească acest mod de funcţionare prin mulţi ani de experienţă şi cu multe eforturi, produsele cosmetice fabricate fiind vândute prin magazinele proprii. În fapt, societatea SONYA MOD SA a fost înfiinţată în anul 1997 şi are peste 27 de ani de existenţă. Activitatea sa a evoluat de-a lungul anilor încercând mereu să se adapteze diferitelor circumstanţe economice şi, mai ales, încercând să se reinventeze pentru a insufla o nouă viaţă companiei. S-a arătat că pandemia cauzată de COVID-19 a lovit puternic SONYA MOD SA, obligând societatea la închiderea tuturor toate magazinele şi a centrelor de distribuţie ale companiei, lucru care a dus la întârzierea plăţilor şi la înregistrarea de datorii. Era deci timpul ca societatea să se reinventeze şi să găsească noi forme de distribuţie”, a explicat Alexandre Eram, prin avocatul său, în dosarul de insolvență.

Valoarea datoriilor către creditorii firmei este în cuantum de 8.762.489,35 lei, iar soțul Andreei Esca susține că a încercat multiple căi de a redresa afacerea… dar fără succes.

Prima încercare a fost exportul și colaborarea cu o rețea mare de magazine, pentru care au făcut investiții importante, dar partenerul și-a oprit proiectele, iar punctele de vânzare deja deschise s-au pierdut.

Ulterior, însă, au încercat distribuția prin lanțuri mai mici și prin retaileri importanți, dar vânzările au fost sub așteptări, iar investițiile în marketing nu au mai putut fi susținute.

Mai mult, creșterea costurilor fixe, cum ar fi salarii, chirii și energie, a redus profitul, astfel încât nici propriile magazine nu mai puteau fi susținute.

În luna februarie 2024 a trebuit să închidă magazinul care genera cele mai multe încasări, din cauza faptului că proprietarul nu a mai reînnoit contractul de închiriere care expirase, iar un alt brand, care încerca să intre pe piaţa românească a luat magazinul.

De la venituri de 80.000 €/lună… la faliment

Veniturile de până la 80.000 de euro pe lună s-au prăbușit, iar concurența și influencerii care promovează școli și artiști fără recunoaștere au lăsat școlile și magazinele online aproape goale.

«S-a arătat că al patrulea motiv se referă la şcolile societăţii SONYA MOD SA SA de pregătire pentru manichiurişti şi make-up artişti, care sunt recunoscute de stat. Intrarea pe piaţă a unor influenceri şi promovarea acestora a unor make-up artişti şi a şcolilor nerecunoscute de stat care au structuri mici, a redus mult numărul elevilor, lăsând şcolile SONYA MOD SA goale, fără activitate şi fără venituri. S-a învederat că a cincea cauză a dificultăţilor cu care se confruntă societatea se referă la promovarea produselor sale pe internet şi a vânzării acestora printr-un magazin online. Pandemia a permis societăţii să îşi crească prezenţa online şi astfel numărul vânzărilor şi al încasărilor, şi şi-a putut permite să facă investiţii prin această metodă de promovare şi de distribuire. Totuşi, încasările, care ajungeau şi până la 80.000 de euro pe lună, s-au prăbuşit probabil din cauza numărului de concurenţi care au apărut şi a scăderii numărului de vânzări din magazinele online», a mai precizat Alexandre Eram în dosarul de insolvență, prin intermediul avocatului său.

În acest moment, compania se zbate în datorii uriașe și abia reușește să acopere cheltuielile curente și salariile angajaților.

„La momentul actual, valoarea datoriilor SONYA MOD SA către creditorii săi este în cuantum de 8.762.489,35 lei astfel cum rezultă din înscrisurile ataşate prezentei. S-a mai arătat că soldul de bancă şi cel de casă al societăţii este de 209.966,73 lei, din care suma 195.240,07 lei este disponibilul aflat în bancă, iar suma de 14.726,66 lei se află în caseha societăţii. S-a precizat faptul că fondul de salarii lunar este de aproximativ 500.000,00 lei. S-a susţinut că din cele indicate mai sus şi din analiza conturilor reiese faptul că societatea ##### ### SA este în stare de insolvență raportat la prevederile art. 5 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 85/2014, text care defineşte insolvență ca fiind este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile şi care se prezumă atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditori”…

Cu toate acestea, Alexandre Eram își păstrase optimismul… „Suplimentar, în situaţia în care datoriile acumulate vor fi eşalonate în baza unui plan de reorganizare, SONYA MOD SA are perspective reale de depăşire a situaţiei dificile şi de redresare economică în termenele prevăzute de lege pentru planul de reorganizare”.

Andreea Esca și soțul său, Alexandre Eram

Tribunalul București a decis: firma de cosmetice a lui Alexandre Eram intră în faliment! Dreptul de administrare i-a fost ridicat, societatea e dizolvată, iar un lichidator judiciar preia controlul asupra tuturor bunurilor și conturilor. Toate creanțele și banii din bancă vor fi împărțiți între creditori, iar firmele partenere nu mai au voie să miște un leu fără aprobarea judecătorilor, mai scrie Cancan.

Andreea Esca și Alexandre Eram sunt împreună de peste 20 de ani și au doi copii, un băiat și o fată (Alexia și Aris).

