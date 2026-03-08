Prima pagină » Știri externe » Baza de la Deveselu, pe lista obiectivelor militare de risc din Europa, conform Politico

Baza de apărare de la Deveselu a fost proiectată în urmă cu 15  ani pentru a intercepta orice rachetă lansată dinspre Iran. De la invazia Ucrainei de către Rusia, a avut ca rol să apere România de rachetele balistice rusești.

De la atacurile SUA asupra Iranului, scutul antirachetă de la Deveselu la întors la menirea inițială. Cu toate că Teheranul se află la o distanță de 2.000 de km, programul balistic iranian reprezintă o gravă amenințare pentru Europa, cât și pentru România.

În ultimii 4 ani, Ucraina a fost atacată de către Rusia cu drone iraniene Shahed. Din 2023, au fost găsite drone iraniene prăbușite (sau rămășițe ale dronelor interceptate de ucraineni) pe teritoriul României.

Nivelul de securitate al bazei a sporit în ultima săptămână, a raportat Ministerul Apărării Naționale. Grupul Defence Express din Kiev a estimat că o rachetă iraniană Khorramshahr poate lovi ținte de până la 3.000 km depărtare, potrivit Politico.

După ce a fost atacat de SUA și Israel pe 28 februarie, Iranul a trecut imediat la represalii și a atacat nu doar state din Orientul Mijlociu, ci și din Europa, precum baza aeriană britanică din Cipru.  Dronele iraniene au vizat insula, dar au fost interceptate.  Marea Britanie, Franța ți Grecia și-au mobilizat aeronavele, vasele de luptă și elicopterele pentru a proteja Cipru de orice atac cu dronă.

Liderii britanici, francezi și germani au declarat că sunt pregătiți să lanseze o acțiune militară defensivă în Orientul Mijociu. Regimul islamic de la  Teheran a amenințat că va riposta cu atacuri pe pământ european.

„Va fi declarație de război. Orice acțiune împotriva Iranului va fi considerată complicitate cu agresorii. Va fi considerată drept act de război împotriva Iranului”, a spus Esmail Baghaei, purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, către presa iraniană de stat.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a atenționat marți că Teheranul este deja o mare amenințare la adresa Europei și că este pe cale să obțină capabilități nucleare.

Potrivit rapoarterlor, Iranul a dezvoltat rachete balistice intercontinentale cu o rază de atac pe 10.000 de km.  Autoritățile europene se tem mai tare că Iranul ar putea activa celule teroriste șiite pe teritoriul UE și chiar ar putea lansa atacuri cibernetice după ce Teheranul a declarat forțele militare ale uniunii „teroriste, ca urmare a deciziei Bruxelles-ului de a cataloga Corpurile Gărzilor Revoluționare Iraniene ca „organizații teroriste” luna trecută.

