🚨 Lupte în Orient, ziua 10. Gardienii Revoluției îi jură credință lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/Bahrainul, bombardat puternic

Arabia Saudită a condamnat ceea ce numește agresiunea „reprehensibilă” și nejustificată a Iranului împotriva regatului și a altor state din Golf.
„Ministerul Afacerilor Externe reiterează condamnarea categorică a Regatului Arabiei Saudite față de agresiunile reprobabile ale Iranului împotriva Regatului, statelor Consiliului de Cooperare al Golfului, unui număr de țări arabe și islamice și națiunilor prietene, care nu pot fi acceptate sau justificate în niciun caz.
Regatul își afirmă dreptul deplin de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura protecția securității, suveranității și siguranței cetățenilor și rezidenților săi și pentru a descuraja agresiunea”, a transmis Ministerul saudit de Externe.
#بيان | تجدد وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعددٍ من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال. وتؤكد المملكة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع… pic.twitter.com/jC1H4Jh8lP
