🚨 Lupte în Orient, ziua 10. Gardienii Revoluției îi jură credință lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/Bahrainul, bombardat puternic

Producţia de petrol a Irakului în principalele câmpuri petroliere din sudul ţării a scăzut cu aproximativ 70%, ajungând la doar 1,3 milioane de barili pe zi, deoarece exporturile prin Strâmtoarea Ormuz au fost afectate de războiul cu Iranul, au declarat duminică trei surse din industrie, citate de Reuters.

Înainte de conflict, producţia din aceste câmpuri era de aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi.

Un oficial al companiei de stat Basra Oil Company, care gestionează producţia şi exporturile din câmpurile petroliere din sudul ţării, a declarat că depozitele de ţiţei au ajuns la capacitate maximă, iar producţia rămasă după reducerea majoră va fi folosită pentru alimentarea rafinăriilor interne.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global, prin care tranzitează aproximativ o cincime din fluxurile mondiale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Exporturile Irakului au scăzut puternic, ajungând duminică la aproximativ 800.000 de barili pe zi, deoarece doar două petroliere au putut încărca petrol, navele neputând circula liber prin strâmtoare către terminalele din sudul ţării, potrivit unei surse din industrie.

Două surse din sectorul petrolier au declarat că, în lipsa unor petroliere noi care să ajungă la terminalele sudice ale Irakului, exporturile urmau să fie oprite complet.

Potrivit unui document al Ministerului Petrolului, exporturile de petrol ale Irakului din câmpurile sudice au fost în februarie de aproximativ 3,334 milioane de barili pe zi.