Prima pagină » Actualitate » Lupte în Orient, ziua 10. Gardienii Revoluției îi jură credință lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/Bahrainul, bombardat puternic

🚨 Lupte în Orient, ziua 10. Gardienii Revoluției îi jură credință lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/Bahrainul, bombardat puternic

09 mart. 2026, 06:00, Actualitate
Lupte în Orient, ziua 10. Gardienii Revoluției îi jură credință lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/Bahrainul, bombardat puternic
Lupte în Orient, ziua 10. Gardienii Revoluției îi jură credință lui Mojtaba Khamenei
08:15

Arabia Saudită condamnă atacurile repetate ale Iranului asupra statelor din Golf

Arabia Saudită a condamnat ceea ce numește agresiunea „reprehensibilă” și nejustificată a Iranului împotriva regatului și a altor state din Golf.

„Ministerul Afacerilor Externe reiterează condamnarea categorică a Regatului Arabiei Saudite față de agresiunile reprobabile ale Iranului împotriva Regatului, statelor Consiliului de Cooperare al Golfului, unui număr de țări arabe și islamice și națiunilor prietene, care nu pot fi acceptate sau justificate în niciun caz.

Regatul își afirmă dreptul deplin de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura protecția securității, suveranității și siguranței cetățenilor și rezidenților săi și pentru a descuraja agresiunea”, a transmis Ministerul saudit de Externe.

07:50

Producţia de petrol a Irakului s-a prăbușit, după blocarea Strâmtorii Ormuz

Producţia de petrol a Irakului în principalele câmpuri petroliere din sudul ţării a scăzut cu aproximativ 70%, ajungând la doar 1,3 milioane de barili pe zi, deoarece exporturile prin Strâmtoarea Ormuz au fost afectate de războiul cu Iranul, au declarat duminică trei surse din industrie, citate de Reuters.

Înainte de conflict, producţia din aceste câmpuri era de aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi.

Un oficial al companiei de stat Basra Oil Company, care gestionează producţia şi exporturile din câmpurile petroliere din sudul ţării, a declarat că depozitele de ţiţei au ajuns la capacitate maximă, iar producţia rămasă după reducerea majoră va fi folosită pentru alimentarea rafinăriilor interne.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global, prin care tranzitează aproximativ o cincime din fluxurile mondiale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Exporturile Irakului au scăzut puternic, ajungând duminică la aproximativ 800.000 de barili pe zi, deoarece doar două petroliere au putut încărca petrol, navele neputând circula liber prin strâmtoare către terminalele din sudul ţării, potrivit unei surse din industrie.

Două surse din sectorul petrolier au declarat că, în lipsa unor petroliere noi care să ajungă la terminalele sudice ale Irakului, exporturile urmau să fie oprite complet.

Potrivit unui document al Ministerului Petrolului, exporturile de petrol ale Irakului din câmpurile sudice au fost în februarie de aproximativ 3,334 milioane de barili pe zi.

07:30

Trump afirmă că decizia privind încheierea războiului va fi luată „de comun acord” cu Netanyahu

Donald Trump a declarat că decizia privind încheierea războiului cu Iranul va fi una „de comun acord”, pe care o va lua împreună cu Benjamin Netanyahu, a raportat Times of Israel.

Trump a afirmat, duminică, că Iranul ar fi distrus Israelul dacă el și Netanyahu nu ar fi existat.

„Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce se afla în jurul său… Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul”, a declarat Trump.

Întrebat dacă el singur va decide când se va încheia războiul cu Iranul sau dacă Netanyahu, prim-ministrul israelian, va avea și el un cuvânt de spus. Trump a răspuns: „Cred că este o decizie comună… într-o oarecare măsură. Am discutat. Voi lua o decizie la momentul potrivit, dar totul va fi luat în considerare”.

De asemenea,  întrebat dacă Israelul ar putea continua războiul împotriva Iranului chiar și după ce SUA ar decide să înceteze atacurile, el a spus că refuză să ia în considerare această posibilitate, adăugând: „Nu cred că va fi necesar”.

07:20

Dronă interceptată în apropierea bazei militare americane de la aeroportul din Bagdad

Apărarea aeriană irakiană a doborât o dronă iraniană care se apropia de baza Victoria, un complex militar american din interiorul aeroportului internațional din Bagdad.

Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube în urma atacului iranian.

07:10

Experții urcraineni în drone vor ajunge „pe frontul” din Orientul Mijlociu, după ajutorul cerut de Trump lui Zelenski

Experții în drone din Ucraina vor fi „la fața locului” în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare, a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski, sugerând că partajarea resurselor cu SUA poate fi o „cale cu două sensuri”.

Liderul ucrainean a făcut aceste declarații după ce a fost întrebat dacă Ucraina ar putea ajuta SUA și aliații săi din Golf să respingă dronele iraniene.

„Săptămâna viitoare, când experții vor fi la fața locului, vor analiza situația și vor oferi ajutor, deoarece vin cu capacitățile lor”, a declarat Zelenski.

Zelenski a declarat miercuri că liderii din Golf și SUA au solicitat ajutorul Ucrainei pentru respingerea dronelor Shahed fabricate în Iran, care au devenit o armă caracteristică a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Iar oficialii de la Kiev au semnalat că pot împărtăși statelor din Orientul Mijlociu cunoștințele lor în materie de combatere a dronelor, în contextul conflictului actual.

„Dacă vorbim despre creșterea anumitor resurse, ne-am dori foarte mult ca acest lucru să fie reciproc. Știți ce resurse ne lipsesc și noi înțelegem ce resurse le lipsesc țărilor din Golf”, a declarat Zelenski, făcând aparent referire la primirea rachetelor de apărare aeriană din SUA.

07:00

Ce spune Trump despre creșterea prețului petrolului

Creșterea prețului petrolului este un „foarte mic preț de plătit pentru pacea și securitatea Statelor Unite și a lumii”, a scris președintele Donald Trump pe rețeaua Truth Social.

El a reacționat la doar câteva minute după ce prețul barilului de petrol a depășit 100 de dolari.

„Doar proștii cred altfel!”, a adăugat președintele american, asigurând că „prețul țițeiului va scădea rapid atunci când distrugerea amenințării nucleare iraniene va fi încheiată”.

06:45

Dronele iraniene fac prăpăd în Bahrain

Mai mulți civili au fost răniți și câteva clădiri au fost avariate pe insula Sitra, din Bahrain, în cursul unui atac cu drone iraniene produs duminică seară, a anunțat Ministerul de Interne de la Manama.

Jurnaliștii AFP au raportat două explozii puternice.

„În urma agresiunii iraniene flagrante, au fost raportați răniți în rândul civililor, dintre care unul se afla în stare gravă, iar mai multe clădiri rezidențiale din Sitra au fost avariate în urma unui atac cu drone”, a indicat ministerul de resort. Cel puțin 32 de persoane au fost rănite, dintre care patru grav, a transmis Centrul Național de Comunicare din Bahrain. Printre răniți se numără și copii, inclusiv un bebeluș de 2 luni, doi băieți și o fată de 17 ani.

Atacurile au vizat infrastructura energetică și „au provocat pagube semnificative”, potrivit CNC.

În Kuweit, o dronă a fost doborâtă, luni dimineață, de Garda Națională, „într-unul dintre locurile aflate sub protecția sa”, iar în Qatar, forțele armate au interceptat un atac cu rachete , a anunțat Ministerul Apărării într-o postare pe X.

Iranul ripostează la acțiunile militare comune americano-israeliene împotriva sa, lansând atacuri în regiunea Golfului.

06:30

Al șaptelea soldat american a murit în acest război

Un militar american a murit după ce a suferit răni în timpul unui atac comis săptămâna trecută în Arabia Saudită, a anunțat CENTCOM.

„Noaptea trecută, un militar american a decedat din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor inițiale ale regimului iranian în Orientul Mijlociu”, a transmis Comandamentul Central al SUA pe rețeaua X. „Militarul a fost grav rănit la locul unui atac asupra trupelor americane din Regatul Arabiei Saudite, pe 1 martie”, potrivit CNN.

Vestea despre soldatul căzut vine la o zi după ceremonia de repatriere a celor șase soldați uciși săptămâna trecută în Kuweit. Președintele Donald Trump și alți oficiali de rang înalt li s-au alăturat familiilor acelor soldați la baza aeriană Dover, din Delaware, în timp ce trupurile soldaților decedați  au fost aduse acasă.

Atacul respectiv a avut loc asupra unui centru de operațiuni improvizat în portul civil Shuaiba, din Kuweit, pe 1 martie.

06:15

Gardienii Revoluției își declară credința față de Mojtaba Khamenei

Gardienii Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, și-au declarat credința față de Mojtaba Khamenei, ales lider suprem al țării.

„Corpul Gardienilor susține alegerea onorabilei Adunări a Experților și este pregătit pentru ascultare totală și sacrificiu de sine pentru a îndeplini poruncile divine ale lui Mojtaba Khamenei”, au precizat ei într-un comunicat.

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 10-a zi, iar tensiunile între SUA și Israel, pe de o parte și Iranul par că nu se vor calma prea curând. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de peste zi în războiul din Orientul Mijlociu.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE România a solicitat activarea Mecanismului european rescEU. Câți conaționali au fost aduși în țară
08:18
România a solicitat activarea Mecanismului european rescEU. Câți conaționali au fost aduși în țară
AFACERI O cafenea din București a intrat în Top 100 mondial. Localul a fost selectat din peste 38.000 de concurenți
07:38
O cafenea din București a intrat în Top 100 mondial. Localul a fost selectat din peste 38.000 de concurenți
ACTUALITATE 9 Martie, calendarul zilei: 20 de ani de la tragicul deces al Laurei Stoica. Ornella Muti împlinește 71 de ani. Moare Charles Bukowski
07:15
9 Martie, calendarul zilei: 20 de ani de la tragicul deces al Laurei Stoica. Ornella Muti împlinește 71 de ani. Moare Charles Bukowski
8 MARTIE Interviu cu garda jos. Senatorul PSD, Victoria Stoiciu: „Când un bărbat ajunge într-o funcție politică, nimeni nu se întreabă al cui amant sau fiu e”
07:09
Interviu cu garda jos. Senatorul PSD, Victoria Stoiciu: „Când un bărbat ajunge într-o funcție politică, nimeni nu se întreabă al cui amant sau fiu e”
INEDIT Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care merge la o competiție națională la București. Ce știe să facă robotul
05:00
Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care merge la o competiție națională la București. Ce știe să facă robotul
INEDIT Un cuplu din Olanda, fără nicio experiență în construcții, a ridicat o căsuță de la zero cu ajutorul ChatGPT. Unde au apărut probleme în acest proiect
00:10
Un cuplu din Olanda, fără nicio experiență în construcții, a ridicat o căsuță de la zero cu ajutorul ChatGPT. Unde au apărut probleme în acest proiect
Mediafax
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
Digi24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Click
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Europa nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone, avertizează un fost comandant al Armatei SUA
RĂZBOI Macron, primul lider occidental care a discutat cu șeful Iranului, după izbucnirea războiului din Orient. Parisul cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz
08:05
Macron, primul lider occidental care a discutat cu șeful Iranului, după izbucnirea războiului din Orient. Parisul cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz
RĂZBOI Reacția lui Trump după scumpirea bruscă a barilului de petrol: „Este un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea globală”
07:35
Reacția lui Trump după scumpirea bruscă a barilului de petrol: „Este un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea globală”
CONTROVERSĂ Cât gaz și petrol a importat Europa din Rusia în 2025. Tranzitul prin Ucraina a umplut și conturile Kievului. Cât a încasat Ucraina de la Rusia
05:00
Cât gaz și petrol a importat Europa din Rusia în 2025. Tranzitul prin Ucraina a umplut și conturile Kievului. Cât a încasat Ucraina de la Rusia
AFACERI Principala afacere a familiei Esca-Eram, care se bucurase de succes și profit constant, are acum datorii de 2 milioane de euro. Ce a provocat declinul
23:45
Principala afacere a familiei Esca-Eram, care se bucurase de succes și profit constant, are acum datorii de 2 milioane de euro. Ce a provocat declinul
PORTRET Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
23:34
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
ULTIMA ORĂ E oficial: Fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, este noul lider suprem al Iranului, relatează presa de stat de la Teheran
23:25
E oficial: Fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, este noul lider suprem al Iranului, relatează presa de stat de la Teheran

Cele mai noi

Trimite acest link pe