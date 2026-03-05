Prima pagină » Actualitate » Daciana Sârbu, în lacrimi, anunță că îi face plângere penală Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu: „Mi s-a spus că fiica mea e o vulnerabilitate de imagine / Irina m-a sunat / Nu mai pot să urc, nu mi se mai dă voie”

Daciana Sârbu, în lacrimi, anunță că îi face plângere penală Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu: „Mi s-a spus că fiica mea e o vulnerabilitate de imagine / Irina m-a sunat / Nu mai pot să urc, nu mi se mai dă voie”

Bianca Dogaru
05 mart. 2026, 21:46, Actualitate

Daciana Sârbu a făcut o serie de declarații la Antena 3 CNN. Mama Irinei și fosta soție a lui Victor Ponta a apărut în lacrimi și a dezvăluit date neașteptate despre incidentul din Dubai în care a fost implicată fiica sa.

Aceasta a dezvăluit că minora a fost exclusă din planul de repatriere în ultimul moment, fără nicio explicație oficială oferită copilului, totul pornind de la o decizie a ministrei de Externe, Oana Țoiu.

„Am făcut ce face orice părinte disperat. Am sunat la Consulat să aflu despre orice variantă ca Irina să ajungă în țară. Astăzi, când au transferat-o la Consulat, am zis că ok, se poate, există această variantă. Copilul trebuie să fie la 9 la Consulat. La 11 m-a sunat plângând și mi-a spus că nu mai pot să urc. Ei nu i s-a dat nicio explicație, mie mi s-a dat. Cu siguranță mai existau locuri în autocar. Eu, personal, nu am sunat pe nimeni ca ea să fie în avion. Erau informații că ea e acolo singură. Ea a avut o problemă – nu o chema cum trebuie. Doamna Țoiu nu se războiește cu Ponta, el e plecat în altă țară. Nu el a sunat să se revolte că ea nu era în autocar, nu știa ce se întâmplă. A aflat de la mine. A experimentat cel mai rău moment al vieții ei. Ministrul de Externe al României a semnalat o anumită problemă de imagine.”

Plângere penală împotriva Oanei Țoiu

Întrebată dacă o cunoaște pe Oana Țoiu, Daciana Sârbu a anunțat că îi va face plângere penală ministrei de Externe pentru abuz în serviciu.

„Nu o cunosc, dar sper să mă cunoască ea pe mine de astăzi. O să-i fac plângere penală pentru abuz în serviciu.”

În ceea ce privește conferința de presă susținută astăzi de ministra de Externe, Daciana Sârbu a declarat că Țoiu a încercat constant să ocolească răspunsurile la întrebările puse de jurnaliști.

„Anii de politică pe care îi am mă fac să cred că atunci când nu răspunzi la anumite întrebări, dezvolți o abilitate de a ocoli răspunsul pentru că nu poți să-l dai. Oana Țoiu știa că nu poate să dea un răspuns. Unii oameni politici se dezumanizează și ajung să se poarte așa.”

Contextul incidentului din Dubai

Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar.  „Vreau să o vedem acasă întâi”

Avionul în care ar fi trebuit să se îmbarce și fiica lui Victor Ponta ar urma să plece mâine dimineață la ora 5:00 din Oman. Zborul are indicativul „repatriere minori fără însoțitori”. Potrivit unor surse, Oana Țoiu i-ar fi amenințat pe angajații consulatului că îi demite dacă fiica lui Victor Ponta va urca în autocar.

