Cât gaz și petrol a importat Europa din Rusia în 2025. Tranzitul prin Ucraina a umplut și conturile Kievului. Cât a încasat Ucraina de la Rusia

09 mart. 2026, 05:00, Știri externe
La 4 ani de la invazia rusă a Ucrainei, Uniunea Europeană a continuat să importe petrol din Rusia, deși Moscova a fost lovită cu sancțiuni financiare.

În contextul tensiunilor dintre Ungaria și Ucraina,  cantitatea de gaz importat de UE din Rusia a continuat să scadă de la 150,2 de miliarde de metri cubi (2021) la 40,9 de miliarde de metri cubi (2025), arată statisticile Consiliului European.

Kyiv Independent  , care a citat ONG-ul german Urgewald, a estimat că UE a importat din Rusia  gaz lichefiat în valoare de 7,2 miliarde de euro, prin terminalul Yamal LNG.

Franța este țara europeană care a importat cel mai mult gaz lichefiat rusesc (6,3 milioane de tone), urmată de Belgia (4,2 milioane de tone).

România a importat mai mult gaz rusesc în 2025, cu 57% mai mult în raport cu 2024, potrivit Reuters. 

În 2021,  înainte de invazia Rusiei în Ucraina, blocul european a importat energie rusească în valoare de peste 133 de miliarde de euro.

În ianuarie-august 2025, factura UE pentru combustibilii Rusiei  s-a ridicat la 11,4 miliarde de euro.

UE a continuat să importe petrol și gaz din Rusia în 2025, dar la un nivel mai mic raportat la ultimii 5 ani

Eurostat a estimat că UE a continuat să importe și petrol rusesc, dar la nivel mai mic în comparație cu cel de acum 5 ani: de la o cantitate de petrol în valoare de 28,74 miliarde de euro  în prima parte a anului 2021 la o cantitate de petrol care valorează 1,12 miliarde în ultima parte a anului 2025.

Un oficial rus (vice-premierul Alexander Novak) a declarat că exporturile de petrol rusesc către Europa au fost aproximativ 25 milioane tone în 2025, potrivit Reuters.

Înainte de războiul din Ucraina și sancțiunile europene, Rusia exportase  175 de milioane de tone de petrol în Europa.

Consiliul European reamintește că importul de gaz natural lichefiat din Rusia va fi interzis pentru statele membre UE începând din ianuarie 2027. Importul de gaze naturale prin gazoducte va fi interzis din toamna anului 2027.

De la 1 martie 2026, toate statele membre UE trebuie să-și pregătească planuri pentru a-și diversifica furnizorii de gaz și pentru a înlocui gazul rusesc. Și țările membre UE care încă importă petrol rusesc vor fi obligate să-și diversifice planurile.

Vladimir Putin a amenințat în contextul crizei petroliere de la izbucnirea războiului din Iran că ar putea opri permanent livrarea de gaze Europei: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”.

Cât profit a făcut Ucraina din tranzitul petrolier?

În 2025, Ucraina a obținut profit de 200-250 de milioane de dolari din taxele de tranzit pentru 9,7 milioane de petrol rusesc, prin ramura sudică a conductei Drujba, arată analizele ExPro. Destinațiile principale au fost Slovacia (4,9 milioane de tone) și Ungaria (4,35 milioane de euro). Ungaria și Slovacia erau aprovizionate până anul trecut și cu petrol rusesc prin conducta Drujba.

În ianuarie 2026, conducta a fost avariată în urma unui bombardament rusesc, iat tranzitul de petrol rusesc s-a oprit. Ungaria și Slovacia au acuzat conducerea de la Kiev că a închis intenționat conducta pentru a le șantaja politic. Cât despre tranzitul de gaz rusesc prin Ucraina, acesta s-a oprit definitiv de la 1 ianuarie 2025, după mai bine de 40 de ani. A fost sfârșitul unei ere când gigantul energetic Gazprom și Ministerul Energiei din Ucraina au încetat tranzitul de gaz prin conducta Urengoi–Pomary–Ujgorod.

Impactul s-a resimțit semnificativ în Ungaria, Slovacia și Austria, țări membre UE care au importat gaz rusesc și după invazia rusă a Ucrainei. În prezent, conducta de gaze TurkStream (conducta subacvatică din Marea Neagră) este singura rută activă pentru aprovizionarea Ungariei și Slovaciei cu gaze naturale din Rusia via Turcia.

Sursa Foto: Profimedia

