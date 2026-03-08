De 8 Martie, ministrul Radu Miruţă recunoaşte cum l-au ajutat femeile în cariera sa

Ministrul Apărării scrie că educaţia sănătoasă pe care a primit-o este exclusiv meritul femeilor din viaţa sa: mama, soţia şi sora. În mesajul adresat femeilor, de 8 Martie, Radu Miruţă acesta spune că mama domniei sale a fost aceea de la care a învăţat să-şi ţină cuvântul şi să-şi facă treaba cu seriozitate.

„De la o femeie am învăţat să iei decizii punând pe primul loc un alt suflet decât al tău” recunoaşte ministrul în postarea sa de pe 8 Martie, iar acea femeie este chiar soţia sa.

Iar sora sa l-a învăţat „cât de frumos este să împarţi”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Interviu cu garda jos. Alina Gorghiu: „Mă irită politicienii care îți oferă flori pe 8 Martie și în restul anului votează împotriva mecanismelor reale de protecție a femeilor”

Interviu cu garda jos. Fosta candidată la preşedinţie, Ioana Ramona Bruynseels: „Le-aș spune femeilor tinere un lucru foarte direct: nu intrați în politică pentru validare”