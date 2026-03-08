Prima pagină » Actualitate » De 8 Martie, ministrul Radu Miruţă recunoaşte cum l-au ajutat femeile în cariera sa

Luiza Dobrescu
08 mart. 2026, 13:14, Actualitate
Ministrul Apărării scrie că educaţia sănătoasă pe care a primit-o este exclusiv meritul femeilor din viaţa sa: mama, soţia şi sora. În mesajul adresat femeilor, de 8 Martie, Radu Miruţă acesta spune că mama domniei sale a fost aceea de la care a învăţat să-şi ţină cuvântul şi să-şi facă treaba cu seriozitate. 

„De la o femeie am învăţat să iei decizii punând pe primul loc un alt suflet decât al tău” recunoaşte ministrul în postarea sa de pe 8 Martie, iar acea femeie este chiar soţia sa.

Iar sora sa l-a învăţat „cât de frumos este să împarţi”.

