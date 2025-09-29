Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”, ar putea cumpăra combinatul siderurgic Liberty Galați. Tranzacția a fost confirmată de Remus Borza, cel care administrează planul de restructurare financiară pentru combinatul aflat în pragul colapsului. Luni, toți cei 3.000 de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic.

Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care deține cel mai mare grup românesc de construcții, este interesat să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat al industriei metalurgice, conform Economedia.

„Regele asfaltului” este interesat să preia „perla” industriei comuniste

Informația a fost confirmată de Remus Borza (foto), care a precizat că au loc discuții, în prezent, cu companii românești potențial interesate de preluarea combinatului.

„(Dorinel Umbrărescu, n.r.) este unul dintre potențialii cumpărători. Am avut discuții”, a declarat pentru sursa citată Remus Borza, preşedintele Euro Insol şi cel care administrează planul de restructurare financiară al combinatului.

Momentan, Dorinel Umbrărescu nu a confirmat tranzacția.

Liberty Galați este în concordat preventiv

Amintim că Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat indian al industriei metalurgice, se află în prezent în concordat preventiv, o procedură prin care se evită intrarea în insolvență. Creditorii și instanța au aprobat luna trecută un plan de restructurare.

Datoriile Liberty Galați se ridică la circa un miliard de euro, din care doar statul român are de recuperat circa jumătate de miliard de euro.

Statul caută investitori pentru a salva combinatul siderurgic Liberty Galați și fabrica de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați. Cele două societăți se confruntă cu dificultăți financiare majore, din cauza prețurilor la energie, a tarifelor la oțel și a concurenței date de importurile masive de oțel. Ambele entități economice au intrat în concordat preventiv, pregătindu-se de restructurare.

„Am încercat să calificăm un nou investitor sau un consorțiu de noi investitori sau acționari care să susțină combinatul. Suntem în discuții preponderent cu companii românești cu obiect de activitate complementar cu (fostul , n.r.) Sidex, care folosesc, comercializează oțelul sau tabla de la Galați. Chiar și de dimineață am avut o discuție cu unul dintre investitori, a făcut o scrisoare-angajament către Guvern. Suntem în discuție cu un consorțiu de firme din Germania, Italia, Spania pe un contact de tolling, care nu rezolvă problema creditorilor, dar firma vine cu materii prime și plătește salarii”, a declarat Remus Borza pentru Economedia.

Umbrărescu și indianul Sanjeev Gupta au mai făcut afaceri împreună

De menționat că Dorinel Umbrărescu și miliardarul indian Sanjeev Gupta au mai făcut afaceri anterior. În aprilie 2020, Sanjeev Gupta a cumpărat Banca Română de Credite și Investiții de la Dorinel Umbrărescu, scria profit.ro. Sanjeev Gupta a cumpărat BRCI în nume propriu și deține 99,35% din capitalul băncii. Apoi Gupta a preluat împrumuturile subordonate de 35 de milioane de lei de la Dorinel Umbrărescu și fiii săi, care finanțau solvabilitatea băncii din 2015.

Dorinel Umbrărescu a cumpărat ATE Bank în 2013 și în 2014 i-a schimbat numele în BRCI cu ambiția de a face o bancă universală. Banca a înregistrat, în schimb, doar pierderi și bilanțul s-a redus de la an la an.

Umbrărescu deține și combinatul siderurgic Oțelul Roșu

De amintit că Umbrărescu mai deține și combinatul siderurgic Oțelu Roșu din județul Caraș-Severin, unde vrea să producă oțel beton pentru construcții. El a preluat combinatul în anul 2024, prin intermediul firmei Eco Wind Power, deținută de familia sa.

Grupul UMB va investi aproximativ 300 de milioane de euro în revitalizarea fostului combinat siderurgic din Oțelu Roșu, închis din 2012. Planul prevede crearea a 100-150 de locuri de muncă în prima etapă.

