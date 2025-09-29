Prima pagină » Actualitate » Dorinel Umbrărescu, colac de salvare pentru Liberty Galați. „Regele asfaltului” este interesat să cumpere combinatul falimentar

Dorinel Umbrărescu, colac de salvare pentru Liberty Galați. „Regele asfaltului” este interesat să cumpere combinatul falimentar

29 sept. 2025, 17:59, Actualitate
Dorinel Umbrărescu, colac de salvare pentru Liberty Galați. „Regele asfaltului” este interesat să cumpere combinatul falimentar

Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”, ar putea cumpăra combinatul siderurgic Liberty Galați. Tranzacția a fost confirmată de Remus Borza, cel care administrează planul de restructurare financiară pentru combinatul aflat în pragul colapsului. Luni, toți cei 3.000 de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic.

Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care deține cel mai mare grup românesc de construcții, este interesat să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat al industriei metalurgice, conform Economedia.

„Regele asfaltului” este interesat să preia „perla” industriei comuniste

Informația a fost confirmată de Remus Borza (foto), care a precizat că au loc discuții, în prezent, cu companii românești potențial interesate de preluarea combinatului.

Remus Borza, consilierul lui Nicolae Ciucă

„(Dorinel Umbrărescu, n.r.) este unul dintre potențialii cumpărători. Am avut discuții”, a declarat pentru sursa citată Remus Borza, preşedintele Euro Insol şi cel care administrează planul de restructurare financiară al combinatului.

Momentan, Dorinel Umbrărescu nu a confirmat tranzacția.

Liberty Galați este în concordat preventiv

Amintim că Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat indian al industriei metalurgice, se află în prezent în concordat preventiv, o procedură prin care se evită intrarea în insolvență. Creditorii și instanța au aprobat luna trecută un plan de restructurare.

Datoriile Liberty Galați se ridică la circa un miliard de euro, din care doar statul român are de recuperat circa jumătate de miliard de euro.

Statul caută investitori pentru a salva combinatul siderurgic Liberty Galați și fabrica de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați. Cele două societăți se confruntă cu dificultăți financiare majore, din cauza prețurilor la energie, a tarifelor la oțel și a concurenței date de importurile masive de oțel. Ambele entități economice au intrat în concordat preventiv, pregătindu-se de restructurare.

„Am încercat să calificăm un nou investitor sau un consorțiu de noi investitori sau acționari care să susțină combinatul. Suntem în discuții preponderent cu companii românești cu obiect de activitate complementar cu (fostul , n.r.) Sidex, care folosesc, comercializează oțelul sau tabla de la Galați. Chiar și de dimineață am avut o discuție cu unul dintre investitori, a făcut o scrisoare-angajament către Guvern. Suntem în discuție cu un consorțiu de firme din Germania, Italia, Spania pe un contact de tolling, care nu rezolvă problema creditorilor, dar firma vine cu materii prime și plătește salarii”, a declarat Remus Borza pentru Economedia.

Umbrărescu și indianul Sanjeev Gupta au mai făcut afaceri împreună

De menționat că Dorinel Umbrărescu și miliardarul indian Sanjeev Gupta au mai făcut afaceri anterior. În aprilie 2020, Sanjeev Gupta a cumpărat Banca Română de Credite și Investiții de la Dorinel Umbrărescu, scria profit.ro. Sanjeev Gupta a cumpărat BRCI în nume propriu și deține 99,35% din capitalul băncii. Apoi Gupta a preluat împrumuturile subordonate de 35 de milioane de lei de la Dorinel Umbrărescu și fiii săi, care finanțau solvabilitatea băncii din 2015.

Dorinel Umbrărescu a cumpărat ATE Bank în 2013 și în 2014 i-a schimbat numele în BRCI cu ambiția de a face o bancă universală. Banca a înregistrat, în schimb, doar pierderi și bilanțul s-a redus de la an la an.

Umbrărescu deține și combinatul siderurgic Oțelul Roșu

De amintit că Umbrărescu mai deține și combinatul siderurgic Oțelu Roșu din județul Caraș-Severin, unde vrea să producă oțel beton pentru construcții. El a preluat combinatul în anul 2024, prin intermediul firmei Eco Wind Power, deținută de familia sa.

Grupul UMB va investi aproximativ 300 de milioane de euro în revitalizarea fostului combinat siderurgic din Oțelu Roșu, închis din 2012. Planul prevede crearea a 100-150 de locuri de muncă în prima etapă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Citește și

ACTUALITATE După săptămâni de amânări și discuții tensionate între miniștri și liderii Coaliției, RECTIFICAREA bugetară a fost în sfârșit publicată
19:05
După săptămâni de amânări și discuții tensionate între miniștri și liderii Coaliției, RECTIFICAREA bugetară a fost în sfârșit publicată
ACTUALITATE Cum îi privesc, de fapt, italienii pe români: „Strămoșii românilor erau, în esență, dacii care locuiau aproape de Marea Neagră, cuceriți de romani”
18:53
Cum îi privesc, de fapt, italienii pe români: „Strămoșii românilor erau, în esență, dacii care locuiau aproape de Marea Neagră, cuceriți de romani”
ACTUALITATE Banii CĂMĂTARILOR vor merge de acum la stat. Nicușor Dan a semnat modificarea Codului Penal
17:39
Banii CĂMĂTARILOR vor merge de acum la stat. Nicușor Dan a semnat modificarea Codului Penal
POLITICĂ Prima reacție a SUA, în urma victoriei în alegeri a partidului Maiei Sandu/Ambasada SUA: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern”
17:38
Prima reacție a SUA, în urma victoriei în alegeri a partidului Maiei Sandu/Ambasada SUA: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern”
JUSTIȚIE Fostul primar Cătălin Cherecheș, obligat de instanță să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere. Decizia nu este definitivă
17:32
Fostul primar Cătălin Cherecheș, obligat de instanță să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere. Decizia nu este definitivă
Tatăl PRO TV, propunere-șoc. Mutarea Capitalei din București. În ce oraș vrea fostul mogul media să mute capitala României și de ce
17:23
Tatăl PRO TV, propunere-șoc. Mutarea Capitalei din București. În ce oraș vrea fostul mogul media să mute capitala României și de ce
Mediafax
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul!
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Mediafax
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși. Nu ne-am speriat”
Click
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
A murit cea de-a doua tânără aflată în comă, victimă a accidentului din Suceava. Amalia a plecat la îngeri alături de mama și sora ei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Stagiu de 4 luni de armată pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Câți bani vor primi și ce condiții trebuie să îndeplinească
Evz.ro
Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Acuzații GRELE la adresa tatălui campionului David Popovici: "A fost scandal. S-a folosit de notorietatea fiului". INFORMAȚIA momentului despre Mihai Popovici zguduie lumea sportului: "Acesta este tristul adevăr"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Femeile și lupta cu discriminarea din sistemul medical: Cum să-ți faci vocea auzită
EXTERNE Australia câștigă teren pe piața cărnii de vită din China după retragerea SUA. Tarifele impuse de administrația Trump lovesc producătorii americani
18:52
Australia câștigă teren pe piața cărnii de vită din China după retragerea SUA. Tarifele impuse de administrația Trump lovesc producătorii americani
EXTERNE Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian
18:24
Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian
HOROSCOP Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani
18:02
Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani
EXTERNE Rusia a luat decizia și a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii
17:10
Rusia a luat decizia și a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii