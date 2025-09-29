Prima pagină » Actualitate » Dezastru la Liberty Galaţi: Sidex a trimis în ȘOMAJ peste 3.000 de angajați. Combinatul, altădată perla industriei României, distrus

Dezastru la Liberty Galaţi: Sidex a trimis în ȘOMAJ peste 3.000 de angajați. Combinatul, altădată perla industriei României, distrus

Ruxandra Radulescu
29 sept. 2025, 13:06, Actualitate
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi Foto: Facebook

Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, gigantul cu afaceri de 2,1 mld. lei, a dispus trimiterea în șomaj a 3.300 de angajaţi, iar o parte din personalul TESA a fost restructurat. La început de octombrie însă ar putea reporni laminarea, notează ZF.

Remus Borza, preşedintele Euro Insol, a precizat că au fost trimise cinci înștiințări la Guvern, cu privire la situația în care se află combinatul Liberty Galați.

„Am trimis cinci memorii în două luni către guvern. S-a realizat comitetul intermi­nisterial, care s-a întrunit la prima şedinţă. Aşteptăm să fim chemaţi la discuţii. În prezent toţi cei 3.300 de angajaţi rămaşi sunt în şomaj generalizat“, a spus pentru ZF Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar, alături de Sierra Quadrant.

Vicepremierul Marian Neacșu a convocat joi comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galaţi şi Liberty Tubular Products Galaţi.

Membrii comitetului au analizat situaţia economico-financiară şi juridică a celor două societăţi, din perspectiva obligaţiilor financi­are şi a procedurilor judiciare aflate în deru­lare, precum şi din punct de vedere social.

În prezent, cel mai mare combinat siderurgic din țară, Liberty Galaţi, este deţinut de grupul Liberty, care aparține investitorului indiano-britanic San­jeev Gupta. Compania a intrat din martie în concordat preventiv pentru a stabiliza businessul.

„În prima săptămână din octombrie vrem să pornim laminarea, 17.000 de tone de tablă laminată la cald zincăm şi vopsim pentru Bilka şi Mairon. 5 mil. euro a fost aprovizionarea cu zinc de la bulgari, iar vopseaua o aducem din două fabrici din Polonia şi Turcia. Când primim aceste materii începem laminarea, estimez pe 5 octombrie“, a mai precizat Remus Borza.

Pentru această activitate este nevoie de 450 de oameni. La finalul anului trecut, compania avea 4.900 de angajaţi.

„Aşteptăm data de 30 septembrie ca actualul acţionar să vină cu banii şi garanţii suplimentare. Pentru a funcţiona şantierul are nevoie de 120 mil. euro pe lună, banii trebuie să acopere minim trei luni“, a mai precizat acesta.

În cazul în care acţionarul nu vine cu bani, mai multe companii cu capital românesc ce folosesc oţel sau care activează în industrii conexe, precum sectorul construcţiilor, şi-au arătat interesul pentru combinat.

