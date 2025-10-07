Doru Bușcu: „Nicușor Dan a făcut un document care e destul de amator. România își flexează genunchii în fața Europei”

ACTUALITATE O mașină a fost lovită de tren pe o stradă din Slănic Prahova. Ca prin minune, nici o victimă
17:05
Doru Bușcu a analizat gestul lui Nicușor Dan care a prezentat documentul despre anularea alegerilor în fața liderilor europeni la Copenhaga.
„A făcut un document care e destul de amator, documentul pe ccare l-a prezentat partenerilor europeni.
Sunt state în care e imperios necesar să facă lucrul ăsta. Sunt astfel de state care nu și-au făcut temele la democrație, la ec. la capacitate militară și atunci neavând altă putere decât de a-și flexa genunchi. Atunci România trebuia să fie acceptată prin abuzul comis, nedemonstrat încă… A arătat ceva.
Sunt avertismente date de presă cu mult înainte să se întâmple lucrurile astea”, a precizat Doru Bușcu.
despre dosarul lui georgescu plimbat in lume de nicusor.