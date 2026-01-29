Prima pagină » Actualitate » Două cutremure succesive în România, joi dimineață. Ce magnitudini au avut și unde s-au produs

Două cutremure succesive în România, joi dimineață. Ce magnitudini au avut și unde s-au produs

Mihai Tănase
29 ian. 2026, 10:00, Actualitate
Două cutremure succesive în România, joi dimineață. Ce magnitudini au avut și unde s-au produs
Cutremur / sursa foto: Shutterstock

Două cutremure s-au produs joi dimineață în România, în două regiuni diferite ale țării, transmite Institutul pentru Fizica Pământului.

Două cutremure s-au produs în această dimineață pe teritoriul României, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Primul cutremur a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 03:32, în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 121,1 kilometri.

Seismul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: la 47 km nord-vest de Buzău, 64 km nord-est de Ploiești, 65 km sud-vest de Focșani, 66 km est de Brașov, 67 km sud-est de Sfântu Gheorghe și 95 km nord-est de Târgoviște.

Cel de-al doilea cutremur s-a produs la ora 07:30, în regiunea Muntenia – Brăila. Acesta a avut magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter și s-a înregistrat la o adâncime de 13,4 kilometri.

Potrivit INCDFP, seismul a fost resimțit în apropierea următoarelor localități: 27 km vest de Galați, 27 km nord-vest de Brăila, 51 km sud-est de Focșani, 74 km nord-est de Buzău, 89 km vest de Izmail, 90 km sud de Bârlad, 90 km vest de Tulcea și 98 km nord de Slobozia.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

  • Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.
  • Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).
  • Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.
  • În cazul în care, în urma unui cutremur sunt persoane rănite, acestea trebuie să fie eliberate din locurile unde au rămas prinse și trebuie să li se acorde primul ajutor.

Recomandarea autorului

Scenariul sumbru în caz de CUTREMUR major în București. Deși peste 20.000 de clădiri sunt vulnerabile, avem date colectate doar pentru 2000 dintre ele

Cifre extrem de îngrijorătoare! Câte clădiri din București s-ar prăbuși la un cutremur ca cel din 1977

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
BREAKING! Robert Stoica a fost găsit mort
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și...' 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Excepția surprinzătoare în colecția lui Țiriac. Țara care nu este reprezentată (cu video)
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Luminile ciudate văzute pe Venus ar putea avea o explicație cât se poate de simplă
DEZVĂLUIRI „Nu va fi niciun premier PSD la rotativă”. Un primar PNL spune că Bolojan are „un plan secret” și vrea să sară peste înțelegerea cu social-democrații
10:23
„Nu va fi niciun premier PSD la rotativă”. Un primar PNL spune că Bolojan are „un plan secret” și vrea să sară peste înțelegerea cu social-democrații
ANALIZA de 10 „Strângerea șurubului”. Rusia lui Putin, 6 concluzii cheie după protestele din Iran
10:00
„Strângerea șurubului”. Rusia lui Putin, 6 concluzii cheie după protestele din Iran
Gândul demontează mitul reducerii deficitului bugetar. Cheltuielile guvernului Bolojan au depășit bugetul inițial, iar veniturile nu au fost realizate. Deficitul bugetar a crescut, de fapt
10:00
Gândul demontează mitul reducerii deficitului bugetar. Cheltuielile guvernului Bolojan au depășit bugetul inițial, iar veniturile nu au fost realizate. Deficitul bugetar a crescut, de fapt
ECONOMIE Cum contribuie județele la PIB-ul României în 2026. Capitala ocupă un sfert din economie, 32 dintre județe contribuie sub 2%, iar unele sunt „nule”
09:46
Cum contribuie județele la PIB-ul României în 2026. Capitala ocupă un sfert din economie, 32 dintre județe contribuie sub 2%, iar unele sunt „nule”
SPORT Liga Campionilor. Clasamentul grupei, dueluri posibile în play-off și ce formații au fost eliminate din UCL
09:38
Liga Campionilor. Clasamentul grupei, dueluri posibile în play-off și ce formații au fost eliminate din UCL
ISTORIE Vikingii au ajuns în America de Nord în anul 1021, cu aproape 500 de ani înainte de Columb. Descoperirea istorică, confirmată cu dovezi de cercetători
09:32
Vikingii au ajuns în America de Nord în anul 1021, cu aproape 500 de ani înainte de Columb. Descoperirea istorică, confirmată cu dovezi de cercetători

Cele mai noi

Trimite acest link pe