Două cutremure succesive în România, joi dimineață. Ce magnitudini au avut și unde s-au produs

Două cutremure s-au produs joi dimineață în România, în două regiuni diferite ale țării, transmite Institutul pentru Fizica Pământului.

Două cutremure s-au produs în această dimineață pe teritoriul României, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Primul cutremur a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 03:32, în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 121,1 kilometri.

Seismul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: la 47 km nord-vest de Buzău, 64 km nord-est de Ploiești, 65 km sud-vest de Focșani, 66 km est de Brașov, 67 km sud-est de Sfântu Gheorghe și 95 km nord-est de Târgoviște.

Cel de-al doilea cutremur s-a produs la ora 07:30, în regiunea Muntenia – Brăila. Acesta a avut magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter și s-a înregistrat la o adâncime de 13,4 kilometri.

Potrivit INCDFP, seismul a fost resimțit în apropierea următoarelor localități: 27 km vest de Galați, 27 km nord-vest de Brăila, 51 km sud-est de Focșani, 74 km nord-est de Buzău, 89 km vest de Izmail, 90 km sud de Bârlad, 90 km vest de Tulcea și 98 km nord de Slobozia.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.

Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.

În cazul în care, în urma unui cutremur sunt persoane rănite, acestea trebuie să fie eliberate din locurile unde au rămas prinse și trebuie să li se acorde primul ajutor.

Recomandarea autorului

Scenariul sumbru în caz de CUTREMUR major în București. Deși peste 20.000 de clădiri sunt vulnerabile, avem date colectate doar pentru 2000 dintre ele

Cifre extrem de îngrijorătoare! Câte clădiri din București s-ar prăbuși la un cutremur ca cel din 1977