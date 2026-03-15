Reacția lui Ilie Bolojan la interviul dat de mama sa: „Nu știam, dar nu mă pot supăra pe ea”

Premierul Ilie Bolojan a comentat duminică seară, la Digi24, interviul acordat de mama sa pentru Libertatea, precizând că nu știa despre apariția acestuia înainte de publicare și că nu are motive să fie supărat.

„Nu știam de asta. În dimineața în care a apărut, l-am văzut pur și simplu. Deși vorbisem cu mama, nu mi-a spus. Când intri într-o curte la un vârstnic, care nu e obișnuit… și noi care dăm interviuri mai des nu suntem mereu pregătiți, asta este situația. Uneori mai discut cu mama în contradictoriu, dar nu mă pot supăra pe ea”, a declarat Bolojan la Digi24.

El a precizat că ceea ce a spus mama sa în interviu „sunt părerile dânsei”.

„Nu că nu mi-a picat bine. M-ați întrebat dacă am știut. Ceea ce a spus sunt părerile dânsei. Am întrebat-o și mi-a spus că nu putea să scoată niște oameni din ocol, dacă tot au intrat acolo”, a mai spus premierul.

AUTORUL RECOMANDĂ: