Călin Georgescu: ”Războaiele altora nu sunt destinul României. Cine face altceva trădează țara”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a comentat decizia prin care Parlamentul din România a aprobat propunerea Consiliul Suprem de Apărare a Țării privind amplasarea în țară a unor avioane americane de realimentare, alături de echipamente de monitorizare și comunicații satelitare. Georgescu susține că prioritatea României ar trebui să fie „pacea și interesul național”, nu războaiele altora.

„Nu voi implica niciodată România într-un conflict armat”

Călin Georgescu a afirmat că a susținut constant ideea păcii și că, dacă ar ajunge la conducerea statului, nu ar implica țara în conflicte militare.

„În primul rând, eu, Călin Georgescu, am militat și voi milita pentru pacea și prosperitatea poporului român. Iar atunci când voi fi la conducerea acestei țări nu voi implica niciodată România într-un conflict armat. Singurul obiectiv pentru noi, ca țară, este pacea țării. Dialogul și diplomația de vârf pot realiza pacea”, a declarat acesta.

El a criticat și discursurile unor lideri militari despre posibilitatea unor conflicte: ”Subliniez un lucru pentru cei pe care i-am văzut, diverși generali, cum vorbesc de război… Sunt multe autobuze de generali în România și microb de soldați, asta e drama. Generalii adevărați sunt reduși la tăcere”, a mai spus Georgescu.

„Războaiele altora nu sunt destinul României”

Fostul candidat a susținut că politica externă a României ar trebui să fie construită în jurul păcii și al interesului național, chiar dacă există acorduri internaționale.

„Prin dialog și diplomație acest lucru se poate realiza, pentru că pacea se impune, nu se cerșește. A fi în pace înseamnă că omul are o legătură cu Dumnezeu. România nu trebuie să fie sluga și nici aventurier globalist. Pentru că, indiferent de situația în care ne aflăm, extrem de complicată, România trebuie să aibă o politică externă matură, bazată pe pace și interes național”, a afirmat el.

Georgescu a adăugat că acordurile internaționale trebuie respectate, însă acestea nu ar trebui să împingă România în conflicte care nu îi aparțin.

„Sunt acorduri pe care trebuie să le respecți, dar niciun acord nu îți poate impune să te lași provocat să intri în conflictele altora. Războaiele altora nu sunt destinul României. Cine face altceva, discutăm de trădare de țară, nu există altceva. Și nu mă joc cu vorbele”, a mai spus Călin Georgescu.